EE.UU. dialoga con Jamaica para enviar migrantes de terceros países mientras se agudiza la brecha en el Caribe

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Los deportados no serán detenidos, aunque aún no se han determinado los detalles sobre su alojamiento. La compensación por acogerlos todavía se está negociando

Jamaica está en conversaciones con Estados Unidos para aceptar a personas deportadas de terceros países, una medida que sumaría a la nación insular a un número creciente de países caribeños que trabajan con la administración Trump en su agenda de inmigración.

El ministro de Seguridad Nacional de Jamaica, Dr. Horace Chang, confirmó el martes que el país ha firmado un memorando de entendimiento con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para aceptar hasta 25 personas de países distintos de Jamaica cada dos semanas.

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Según Chang, los deportados no serán detenidos, aunque aún no se han determinado los detalles sobre su alojamiento. La compensación por acogerlos todavía se está negociando.

Si el acuerdo se finaliza, Jamaica se uniría a México, El Salvador, Uganda y otros países que han acordado aceptar migrantes de terceros países deportados de Estados Unidos.

Esta medida ya está recibiendo críticas del Partido Nacional del Pueblo (PNP), de la oposición, que acusa al gobierno jamaicano de ocultar las negociaciones al público.

El PNP argumentó que aceptar a los migrantes pone en grave riesgo la seguridad interna de Jamaica, su posición internacional y su frágil infraestructura social.

“Los jamaicanos merecen saber si se han celebrado conversaciones y si se han alcanzado compromisos o acuerdos”, declaró Donna Scott Mottley, portavoz de la oposición, en un comunicado.

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«Jamaica, al igual que otras naciones soberanas, está obligada por el derecho internacional a aceptar el retorno de sus propios ciudadanos», declaró Chang. «Sin embargo, este nuevo acuerdo no significa que se esté dejando caer a ciudadanos de terceros países en nuestras costas. Se trata de un proceso estructurado y controlado para el tránsito de personas a través de Jamaica hasta su destino final», añadió, estableciendo una clara distinción entre la repatriación de ciudadanos jamaicanos y el procesamiento de ciudadanos extranjeros.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que la administración está "utilizando todas las opciones legales" para llevar a cabo las deportaciones.

Si bien un tribunal federal de distrito de EE. UU. finalmente declaró ilegal la política de expulsión a terceros países en febrero de 2026 —dictando que EE. UU. no puede abandonar a migrantes en naciones no designadas sin la debida notificación—, la política todavía se está aplicando a la espera de una apelación.

Creciente brecha en el Caribe

Como parte de su política de mano dura contra la inmigración, la administración Trump ha utilizado una serie de acuerdos secretos para deportar a más de 19.000 personas a terceros países, según el grupo Third Country Deportation Watch, y algunas han terminado en naciones de las que ni siquiera habían oído hablar.

Según el grupo, la mayoría de los deportados han sido enviados a México, pero más de 1.500 han sido dispersados ​​a más de 20 naciones, muchas de ellas países más pobres de América Latina y África que buscan congraciarse con Estados Unidos.

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La ruptura diplomática en Kingston refleja una fragmentación más amplia en todo el Caribe, donde varios gobiernos han llegado discretamente a diversos acuerdos con Estados Unidos para evitar restricciones de viaje paralizantes o sanciones económicas.

La República Dominicana firmó un acuerdo no vinculante para retener temporalmente a un número limitado de nacionales de terceros países sin antecedentes penales, al tiempo que prohibía explícitamente la entrada a menores no acompañados y nacionales del vecino Haití, un acuerdo que también fue objeto de fuertes críticas.

El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, defendió un acuerdo similar como un "paso pragmático" para preservar las vitales relaciones bilaterales con Washington, aunque estipuló que se rechazaría a los delincuentes violentos.

Antigua y Barbuda adoptó una postura muy restrictiva, evaluando cada caso individualmente. El primer ministro Gaston Browne confirmó un marco que limita el número total de admisiones a un máximo de 10 personas sin antecedentes penales.

Guyana está aprovechando las negociaciones para resolver su enorme déficit de mano de obra derivado del auge petrolero, y está explorando un marco financiado por Estados Unidos para aceptar inmigrantes cualificados y sin antecedentes penales con el fin de cubrir una escasez estimada de 80.000 trabajadores.

Para los críticos y defensores de los derechos humanos, los riesgos legales y humanitarios de estos acuerdos con terceros países son evidentes en el caso de Orville Etoria, un ciudadano jamaicano que fue deportado de Estados Unidos.

Etoria, quien había vivido en Estados Unidos durante casi 50 años tras llegar de niño en 1976, vio revocada su tarjeta de residencia tras una condena penal. En lugar de ser repatriado a Jamaica, Etoria fue enviado a Eswatini en julio de 2025. A su llegada, Etoria y otros cuatro ciudadanos de terceros países fueron privados de las debidas garantías procesales y detenidos indefinidamente en el Complejo Penitenciario de Matsapha, una prisión de máxima seguridad. Tras dos meses de intensa intervención diplomática por parte del gobierno jamaicano, Etoria fue repatriado a Jamaica.