Dos personas arrestadas por tiroteo en centro de detención de inmigrantes ahora enfrentan cargos relacionados con terrorismo

Dos personas arrestadas en un tiroteo ocurrido en julio afuera de un centro de detención de inmigrantes en Texas enfrentan nuevos cargos que siguen a la orden del presidente Donald Trump el mes pasado de designar a un movimiento descentralizado conocido como Antifa como una organización terrorista doméstica .

Autumn Hill y Zachary Evetts fueron imputados el miércoles por un gran jurado federal en Fort Worth por cargos que incluyen brindar apoyo material a terroristas e intentar asesinar a oficiales y empleados del gobierno estadounidense. La fiscalía federal los acusa de ser miembros de una célula de Antifa que planeó el tiroteo.

Hill y Evetts ya estaban entre las 11 personas que enfrentaban cargos de intento de asesinato relacionados con el tiroteo del 4 de julio afuera del Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, que hirió a un oficial de policía.

En una publicación en X el jueves sobre los nuevos cargos, la fiscal general Pam Bondi llamó a Antifa “una organización terrorista de izquierda” y dijo que “serán procesados ​​como tales”.

Antifa, abreviatura de “antifascistas”, no es una organización única, sino más bien un término general para grupos militantes de extrema izquierda que se enfrentan o resisten a los neonazis y supremacistas blancos en las manifestaciones.

La acusación formal indica que el ataque comenzó cuando un grupo de personas vestidas de negro y enmascaradas, algunas con armas de fuego y chalecos antibalas, disparó fuego artificial hacia el centro y destrozó vehículos y una caseta de vigilancia. Luego, mientras los agentes respondían, una persona gritó «¡A por los rifles!» y abrió fuego, hiriendo a un agente, según la acusación.

La acusación señala que el grupo llevaba 10 armas de fuego al ataque del 4 de julio.

Cody Cofer, abogado de Hill, dijo en una declaración enviada por correo electrónico que el nuevo cargo relacionado con el terrorismo «podría ser entendido por algunos como un intento de apelar a una mentalidad de turba en lugar de confiar en la evidencia y la ley».

Patrick McLain, abogado de Evetts, dijo que hasta ahora no ha visto “ninguna base” para ninguno de los cargos contra su cliente.

Los cargos originales presentados durante el verano dicen que en las búsquedas relacionadas con el ataque se encontraron artículos que incluían materiales antigubernamentales y volantes con mensajes políticos, pero esos documentos no mencionaban a Antifa.

Antifa es una entidad nacional y, por lo tanto, no es candidata a la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado. No existe un equivalente nacional a dicha lista, en parte debido a las amplias protecciones de la Primera Enmienda que gozan las organizaciones que operan en Estados Unidos.

El tiroteo del 4 de julio ocurrió mientras la administración Trump intensificaba las deportaciones. Días después, un hombre con un rifle de asalto disparó decenas de veces contra agentes federales y una instalación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en McAllen, cerca de la frontera con México, hiriendo a un policía. Las autoridades dispararon y abatieron al atacante.