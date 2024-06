Dos niñas, mueren después de un accidente de vehículo todo terreno

Dos niñas murieron después de que su vehículo todo terreno se estrellara contra un automóvil en el centro-este de Wisconsin, dijeron las autoridades el miércoles.

La Oficina del Sheriff del condado de Winnebago dijo en una serie de comunicados de prensa que el vehículo todo terreno chocó con el automóvil en la ciudad de Utica alrededor de las 12:41 pm del martes, informó WLUK-TV .

Los ocupantes del vehículo, Mesa Fredenhagen, de 11 años, y Kennedi Harris, de 7, ambos de Oshkosh, murieron. Una de las niñas fue declarada muerta en el lugar. El otro fue trasladado a un hospital y luego murió.

Los comunicados de prensa no dijeron qué niña murió en el lugar ni cuándo murió la segunda. Un mensaje que The Associated Press dejó en la oficina del sheriff solicitando esos detalles no fue respondido de inmediato.

La oficina del sheriff dijo que la mujer de 43 años que conducía el automóvil sufrió heridas leves, pero ella y su hijo de 13 años, que iba como pasajero en el vehículo, intentaron brindar primeros auxilios a las niñas. Ella está cooperando con la investigación, dijo la oficina.