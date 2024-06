¿Cuál es el plan para restaurar un centro de la ciudad privado de trabajadores de oficina?

La alcaldesa de DC y su grupo de trabajo de revitalización están compartiendo más información sobre el plan para rejuvenecer un centro de la ciudad privado de trabajadores de oficina.

«Simplemente no creo que la capital de la nación, sede del gobierno federal, haya dicho adiós a los trabajadores de oficina para siempre; no lo creo», dijo la alcaldesa Muriel Bowser a líderes empresariales y de bienes raíces en el State of the Market de DC. evento el miércoles.

Pero, dijo, el panorama está cambiando y el centro de la ciudad tendrá que aceptar el cambio y un “centro de la ciudad diferente”.

A Bowser se le unieron en el escenario para un panel los líderes del Gallery Place/Chinatown Task Force, quienes presentaron sus “8 grandes ideas” el mes pasado. Algunos de los cuales fueron una galería embellecida, un paseo desde el National Mall hasta el vecindario de Shaw y la revitalización de las áreas alrededor del Capital One Arena para hacerlas más amigables para los fanáticos y las familias.

Jodie McLean, copresidenta del grupo de trabajo, dijo que el centro de la ciudad tendrá que pasar de ser un área centrada en los trabajadores de oficinas federales a un vecindario centrado en el turismo.

“Hay una verdadera liberación de los trabajadores de la oficina, y la oficina se verá diferente para muchos de nosotros, y lo que impulsa ese vibrante centro de la ciudad es el 60% de visitantes”, dijo McLean a la multitud.

«Veintiséis millones de personas visitaron DC el año pasado con una actividad económica de 10 mil millones de dólares», añadió Bowser, quien dijo que DC necesita expandir las áreas turísticas más allá de los lugares habituales.

“¿Cómo logramos establecer en la mente de las personas el vínculo de que realmente pueden salir del Mall (Nacional) y, cuando lo hacen, hay algo que hacer?”

Aunque no se compartió un cronograma exacto para los proyectos masivos enumerados en las “8 grandes ideas” , Bowser dijo que los residentes pueden esperar ver cambios en los próximos cinco años.