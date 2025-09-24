Dos detenidos murieron y otro resultó gravemente herido en una instalación de ICE

Un tirador con un rifle abrió fuego desde un techo cercano contra una sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Dallas el miércoles, matando al menos a una persona e hiriendo a otras antes de quitarse la vida, dijeron las autoridades.

Se desconoce de inmediato el motivo exacto del ataque. El FBI declaró en una conferencia de prensa matutina que la munición encontrada en el lugar contenía mensajes contra el ICE. El director de la agencia, Kash Patel, publicó una foto en redes sociales que muestra una bala con las palabras «ANTI-ICE» escritas con lo que parece ser un marcador.

El jefe de policía de Dallas, Daniel Comeaux, informó a la prensa que los agentes respondieron a un reporte de cuatro personas baleadas, dos de ellas fallecidas. Inicialmente, las autoridades informaron que tres personas, incluido el tirador, habían recibido disparos.

La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo a Fox News que ningún agente de ICE resultó herido.

“Creemos que disparaba contra las fuerzas del orden y los detenidos desde un edificio de apartamentos”, dijo McLaughlin. “Había detenidos entre las víctimas del tiroteo”.

El FBI dijo durante la conferencia de prensa que estaba investigando el tiroteo como «un acto de violencia selectiva».

El ataque es el último asesinato público y selectivo en Estados Unidos y ocurre dos semanas después de que el líder conservador Charlie Kirk fuera asesinado por un tirador con un rifle en un tejado.

Los oficiales respondieron a una llamada para ayudar a un oficial en la autopista North Stemmons alrededor de las 6:40 am del miércoles y determinaron que alguien abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio adyacente, dijo el portavoz de la policía de Dallas, el oficial Jonathen E. Maner, en un correo electrónico.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas también fue enviado después de una llamada que informaba de un tiroteo en o cerca de la oficina de inmigración, dijo el portavoz del departamento Jason L. Evans en un correo electrónico.

El Hospital Parkland recibió a dos pacientes del tiroteo, según informó por teléfono la portavoz del hospital, April Foran. No proporcionó detalles sobre su estado de salud.

Una tercera persona murió en la escena después del tiroteo, dijo Maner.

Se vieron decenas de vehículos de emergencia a lo largo de una carretera cerca de la instalación.

La instalación de ICE está ubicada a lo largo de la carretera interestatal 35 este, justo al suroeste de Dallas Love Field, un gran aeropuerto comercial que sirve al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y a solo unas cuadras de los hoteles que atienden a los viajeros del aeropuerto.

Las cámaras de tráfico cercanas al lugar mostraron seis carriles de una autopista normalmente transitada vacíos, con automóviles y semirremolques detenidos en una salida interestatal.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que los detalles aún se estaban revelando, pero que la agencia estaba confirmando que hubo múltiples heridos y fallecidos en la oficina local. Noem indicó que el motivo seguía sin estar claro, pero señaló que ha habido un aumento en los ataques contra agentes del ICE.

ICE y Seguridad Nacional no proporcionaron inmediatamente detalles adicionales.

Un ataque ocurrido el 4 de julio en un centro de detención de inmigrantes de Texas hirió a un policía, quien recibió un disparo en el cuello. Atacantes vestidos con ropa militar negra abrieron fuego frente al Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, informaron los fiscales federales. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque.

Un hombre con un rifle de asalto disparó decenas de veces contra agentes federales cuando salían de una instalación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en McAllen el 7 de julio. El hombre, identificado como Ryan Louis Mosqueda, hirió a un policía que acudió al lugar antes de que las autoridades le dispararan y lo mataran. Posteriormente, la policía encontró otras armas, municiones y mochilas dentro de su vehículo.