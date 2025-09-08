Desmantelan una vigilia de paz tras orden de Trump

Las autoridades desmantelaron el domingo una vigilia por la paz que se había realizado afuera de la Casa Blanca durante más de cuatro décadas después de que el presidente Donald Trump ordenó su desmantelamiento como parte del desalojo de campamentos de personas sin hogar en la capital del país.

Philipos Melaku-Bello, voluntario que ha asistido a la vigilia durante años, declaró a The Associated Press que la Policía del Parque lo retiró la madrugada del domingo. Añadió que las autoridades justificaron la retirada etiquetando erróneamente el monumento como refugio.

“La diferencia entre un campamento y una vigilia es que un campamento es donde viven personas sin hogar”, dijo Melaku-Bello. “Como pueden ver, no tengo cama. Tengo letreros y está amparado por la Primera Enmienda, el derecho a la libertad de expresión”.

La Casa Blanca confirmó el retiro y dijo a AP en un comunicado que la vigilia era un «peligro para quienes visitan la Casa Blanca y las áreas circundantes».

El desmantelamiento de la vigilia es la última de una serie de medidas ordenadas por la administración Trump como parte de la intervención federal en la policía de la ciudad, que comenzó el mes pasado. La Casa Blanca ha defendido la intervención, considerándola necesaria para cumplir con la orden ejecutiva de Trump sobre el «embellecimiento» de Washington D. C.

Melaku-Bello dijo que está en contacto con abogados sobre lo que considera una violación de los derechos civiles. «Están optando por llamar campamento a un lugar que no es un campamento solo para cumplir con la agenda de Trump de desmantelar los campamentos», dijo.

La vigilia fue iniciada en 1981 por el activista William Thomas para promover el desarme nuclear y el fin de los conflictos globales. Se cree que es la protesta antibélica continua más larga de la historia de Estados Unidos. Cuando Thomas falleció en 2009, otros manifestantes como Melaku-Bello custodiaron la pequeña carpa y la pancarta, que decía «Vive por la bomba, muere por la bomba», las 24 horas del día para evitar que las autoridades la desmantelaran.

El pequeño pero persistente acto de protesta llegó a oídos de Trump durante un evento en la Casa Blanca el viernes.

Brian Glenn, corresponsal de la cadena conservadora Real America’s Voice, dijo a Trump que la carpa azul era una “monstruosidad” para quienes llegan a la Casa Blanca.

“Justo enfrente de la Casa Blanca hay una carpa azul que originalmente se instaló como una carpa antinuclear para las armas nucleares”, dijo Glenn. “Se ha transformado en una especie de carpa antiestadounidense, a veces anti-Trump”.

Trump, quien dijo no estar al tanto, le dijo a su personal: «Bájenlo. Bájenlo hoy mismo, ahora mismo».

Melaku-Bello dijo que Glenn difundió información errónea cuando le dijo al presidente que la tienda tenía ratas y “podría ser un riesgo para la seguridad nacional” porque la gente podría esconder armas allí.

«No se encontraron armas», declaró a AP. Dijo que estaba infestado de ratas. Ni una sola rata salió cuando desmontaban los bloques de hormigón.