Denuncian abuso laboral en procesadoras de pollo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el lunes a algunas de las mayores productoras de pollo del país, acusándolas de prácticas engañosas y abusivas hacia sus empleados.

La demanda fue presentada en un tribunal federal en Maryland contra Cargill, Sanderson Farms y Wayne Farms, junto con la compañía consultora y especializada en datos conocida como Weber, Meng, Sahl and Co. Las empresas no han comentado al respecto.

En su demanda, el Departamento de Justicia alega que las compañías desde hace años se comparten información sobre los sueldos y prestaciones de los empleados, a fin de inhibir la competitividad en el mercado laboral, indicaron las fuentes.

La empresa consultora, añade la demanda, ayudó a las compañías a intercambiar información sobre la compensación que recibían sus empleados, afirmaron las fuentes. De esa manera, las compañías podían competir menos para contratar personal y podían darles menos sueldos y beneficios, lo que suprimía la competitividad en todo el sector avícola, añadieron los informantes.

Las compañías, y otros acusados no nombrados, abarcan un 90% de todas las contrataciones en el sector de carne de pollo del país, dijo una de las fuentes.

Es el ejemplo más reciente de las gestiones del Departamento de Justicia contra compañías a las que acusa de conducta anticompetitiva contra trabajadores o consumidores. Surge además en medio de una investigación más amplia del Departamento de Justicia sobre abusos laborales en la industria avícola.

La demanda exigirá que las compañías paguen 84,8 millones de dólares como compensación a los trabajadores perjudicados por la conspiración para compartir datos, dijeron las fuentes.

Además, exigirá el nombramiento de un monitor federal designado por el Departamento de Justicia para velar por el cumplimiento de los estándares laborales durante una década.

Ello permitirá a abogados e investigadores del Departamento de Justicia inspeccionar las instalaciones empacadoras de pollo y entrevistar a los empleados a fin de cerciorarse de que los estándares se están cumpliendo, indicaron las fuentes.