Decisión histórica: prohibición nacional del aborto

Dando un vuelco al debate político, la senadora republicana Lindsey Graham introdujo el martes una prohibición nacional del aborto , lo que conmocionó a ambos partidos y encendió un nuevo debate sobre un tema tenso semanas antes de las elecciones intermedias que determinarán el control del Congreso.

Los propios líderes del Partido Republicano de Graham no aceptaron de inmediato su proyecto de ley de prohibición del aborto, que prohibiría el procedimiento después de las 15 semanas de embarazo con raras excepciones, y casi no tiene posibilidades de convertirse en ley en el Congreso controlado por los demócratas. Los demócratas lo incendiaron como una señal alarmante de hacia dónde se dirigen los republicanos del “MAGA” si obtienen el control de la Cámara y el Senado en noviembre.

“Estados Unidos tiene que tomar algunas decisiones”, dijo Graham en una conferencia de prensa en el Capitolio.

El republicano de Carolina del Sur dijo que en lugar de rehuir el fallo de la Corte Suprema este verano que anuló el derecho de acceso al aborto de casi 50 años de Roe v. Wade, los republicanos se están preparando para luchar para hacer una ley federal que prohíba el aborto en todo el país.

“Oh, no, no, no, no, no, no, no vamos a ninguna parte”, dijo la senadora flanqueada por activistas del movimiento contra el aborto. “Damos la bienvenida al debate. Damos la bienvenida a la votación en el Senado de los Estados Unidos sobre cómo debería ser Estados Unidos en 2022”.