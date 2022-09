Fallece rapero PnB Rock por disparo en un restaurante en Los Angeles

El rapero PnB Rock recibió un disparo mortal durante un robo en un restaurante del sur de Los Ángeles, donde la policía cree que una publicación en las redes sociales pudo haberle dado al agresor su ubicación.

El artista de Filadelfia, cuyo verdadero nombre es Rakim Allen, fue baleado el lunes en un restaurante Roscoe’s Chicken and Waffles mientras comía con su novia. Un ladrón se acercó a su mesa y exigió artículos de la víctima, según la policía de Los Ángeles. Un intercambio verbal terminó cuando el agresor abrió fuego, golpeando al rapero varias veces.

La novia de Rock publicó la ubicación y etiquetó al rapero en una publicación de Instagram que luego se eliminó. Los detectives están investigando si la publicación provocó el ataque, dijo el martes el jefe de policía Michel Moore a Los Angeles Times .

Él “estaba con su familia, con su novia o algún tipo de amigo suyo, y mientras estaban allí, disfrutando de una comida sencilla, (él) fue brutalmente atacado por un individuo que aparentemente (llegó) al lugar después de un publicaciones en las redes sociales”, dijo Moore.

El ladrón tomó algunos artículos de la víctima y huyó en un automóvil que esperaba en el estacionamiento, dijo el oficial Jeff Lee, un portavoz de la policía. Nadie más resultó herido en el tiroteo y la víctima fue declarada muerta en el hospital.

La policía seguía buscando al tirador.

PnB Rock se destacó con su estilo rap-crooner R&B. El nativo de Filadelfia es mejor conocido por su éxito de 2016 «Selfish», que hizo apariciones especiales en otras canciones agradables como «Everyday We Lit» de YFN Lucci, «Cross Me» de Ed Sheeran con Chance the Rapper y «Bad Vibes Forever» de XXXTentacion, con Trippie. rojo Lanzó su última canción, “Luv Me Again”, el 2 de septiembre.

El rapero lanzó una serie de mixtapes antes de sus dos álbumes «Catch These Vibes» en 2017 y «Trapstar Turnt Popstar» en 2019 a través de Atlantic Records. Su nombre artístico deriva de una esquina de la calle llamada Pastorius y Baynton, un área donde creció en el barrio de Germantown en Filadelfia.

La etiqueta de PnB Rock calificó la muerte como una «pérdida sin sentido» en una publicación en Instagram. La declaración fue confirmada por un representante del rapero.

Atlantic Records dijo que PnB Rock es un gran amigo y un «padre maravilloso para dos hermosas niñas».