Dan los primeros pasos para restaurar la financiación de Harvard, pero el dinero aún no fluye

La Universidad de Harvard dijo que comenzó a recibir avisos de que muchas subvenciones federales suspendidas por la administración Trump serán restablecidas después de que un juez federal dictaminó que los recortes eran ilegales .

Es una señal temprana de que la financiación federal para la investigación podría empezar a fluir a Harvard tras meses de estancamiento con la Casa Blanca, pero aún está por verse si el dinero llegará. El gobierno ha dicho que apelará la decisión del juez.

Han comenzado a llegar avisos de reincorporación de varias agencias federales, pero hasta el momento no se han recibido pagos, declaró el portavoz de Harvard, Jason Newton, el miércoles por la noche. «Harvard está monitoreando de cerca la recepción de fondos», añadió Newton.

La semana pasada, un juez federal de Boston ordenó al gobierno revertir más de 2.600 millones de dólares en recortes , argumentando que eran inconstitucionales y “utilizaban el antisemitismo como cortina de humo” para un ataque ideológico.

La administración Trump comenzó a recortar las subvenciones federales de investigación de Harvard en abril, después de que la universidad de la Ivy League rechazara una amplia lista de exigencias del gobierno en una investigación federal sobre antisemitismo en el campus. Harvard impugnó los recortes en los tribunales, calificándolos de represalias gubernamentales ilegales.

Harvard ha sido el principal objetivo del presidente Donald Trump en su campaña para reformular la educación superior, lo que ha resultado en acuerdos con las universidades de Columbia y Brown para poner fin a las investigaciones federales y restaurar el dinero federal recortado por la administración Trump.

Trump ha dicho que quiere que Harvard pague no menos de 500 millones de dólares como parte de cualquier acuerdo para restaurar la financiación. Reiteró la exigencia en una reunión de gabinete en agosto. «Han sido muy malos», le dijo Trump a la secretaria de Educación, Linda McMahon. «No negocien».

Incluso mientras se desarrollaba la demanda de Harvard, ambas partes habían estado negociando el marco de un acuerdo que pudiera poner fin al prolongado conflicto. Hasta ahora, dicho acuerdo ha sido difícil de alcanzar.

El gobierno ha abierto numerosas investigaciones contra Harvard e intentado imponer diversas sanciones, incluyendo medidas para impedir que la universidad admita a estudiantes internacionales. Un juez federal bloqueó la medida en junio tras la demanda de Harvard.