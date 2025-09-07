Cómo Donald Trump está utilizando al gobierno como arma en su segundo mandato para ajustar cuentas personales

El presidente Donald Trump , otrora dueño de casinos y siempre un hombre en busca de su próximo negocio, suele usar una analogía del póquer para evaluar a socios y adversarios.

«Tenemos cartas mucho más grandes y mejores que ellos», dijo sobre China el mes pasado. En comparación con Canadá, afirmó en junio : «Tenemos todas las cartas. Todas y cada una de ellas». Y, lo más famoso , le dijo al presidente ucraniano Volodímir Zelenski en su enfrentamiento en el Despacho Oval a principios de este año: «No tienes las cartas».

La frase ofrece una ventana a la visión del mundo de Trump, quien ha pasado su segundo período en la Casa Blanca acumulando cartas para usar en pos de sus intereses.

Tras siete meses de su segundo mandato, ha acumulado poder presidencial que ha utilizado contra universidades, medios de comunicación, bufetes de abogados e individuos que le desagradan. Un hombre que se postuló a la presidencia como víctima furiosa de un «estado profundo» armado está, en cierto modo, sobrealimentando el poder del gobierno y usándolo contra sus oponentes.

Y los simpatizantes que respondieron a sus quejas sobre el fervor excesivo de los demócratas no se inmutan. Lo están incitando.

“Utilizar al estado como arma para ganar la guerra cultural ha sido esencial para su agenda”, dijo David N. Smith, sociólogo de la Universidad de Kansas que ha investigado exhaustivamente las motivaciones de los votantes de Trump. “No les gustó que el estado se movilizara para frenar a Trump, pero les alegra ver que el estado actúa para combatir la guerra cultural en su nombre”.

Cómo Trump ha convertido al gobierno en un arma

Trump empezó a poner al gobierno federal a su servicio a las pocas horas de asumir el cargo en enero, y desde entonces ha acumulado y utilizado el poder de maneras novedosas. Es un impulso a gran velocidad para llevar a cabo sus agendas y rencores políticos.

El mes pasado, cientos de agentes federales y tropas de la Guardia Nacional se desplegaron por Washington después de que Trump hiciera uso de una ley nunca utilizada que le permite tomar el control de las fuerzas del orden en la capital del país. Ha amenazado con despliegues similares en otras ciudades gobernadas por demócratas, como Baltimore, Chicago, Nueva York y Nueva Orleans. También despidió a un gobernador de la Reserva Federal , alegando acusaciones sin probar de fraude hipotecario.

Trump, sus asesores y aliados en todo el poder ejecutivo han entrenado al gobierno, o han amenazado con hacerlo, en una asombrosa variedad de objetivos:

—Amenazó con bloquear un plan para construir un estadio para el equipo de fútbol Washington Commanders a menos que volviera a adoptar el insulto racial que usó como apodo hasta 2020.

—Revocó las autorizaciones de seguridad y trató de bloquear el acceso a las instalaciones gubernamentales a los abogados de bufetes de abogados que no le agradan .

Revocó miles de millones de dólares en fondos federales para investigación y buscó impedir el acceso de estudiantes internacionales a universidades de élite. Bajo presión, la Universidad de Columbia aceptó un acuerdo de 220 millones de dólares , la Universidad de Pensilvania revocó los récords establecidos por la nadadora transgénero Lia Thomas, y los rectores de la Universidad de Virginia y la Universidad Northwestern renunciaron .

—Ha despedido o reasignado a empleados federales que fueron objeto de persecución por su trabajo, incluidos fiscales que trabajaron en casos que lo involucraban.

—Retiró los cargos de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, para obtener cooperación en su ofensiva contra los inmigrantes que viven ilegalmente en el país.

—Logró acuerdos multimillonarios contra organizaciones de medios de comunicación en demandas que fueron ampliamente consideradas como casos débiles.

—La Fiscal General Pam Bondi está llevando a cabo una revisión por parte del gran jurado de los orígenes de la investigación Trump-Rusia y nombró un fiscal especial para examinar a la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, y al Senador estadounidense Adam Schiff.

Eso no es convertir al gobierno en un arma, dice el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields; es ejercer el poder.

“Lo que la nación está presenciando hoy es la ejecución de la administración más trascendental en la historia de Estados Unidos”, dijo Fields, “una que adopta el sentido común, prioriza a Estados Unidos y cumple con el mandato del pueblo estadounidense”.

Trump tiene un sexto sentido del poder

Hay un tira y afloja por el poder. Se da y se quita. Y mediante órdenes ejecutivas, cambios de personal, su posición dominante y su descaro, Trump ha asumido poderes que ninguno de sus predecesores modernos llegó a alcanzar.

También le han otorgado el poder muchos a su alrededor. Una base ferozmente leal que lo apoya en las buenas y en las malas. Un Congreso y una Corte Suprema que hasta ahora han cedido el poder al poder ejecutivo. Universidades, bufetes de abogados, medios de comunicación y otras instituciones que han negociado o llegado a acuerdos con él.

El gobierno estadounidense es poderoso, pero no es inherentemente omnipotente. Como Trump aprendió, para su frustración, en su primer mandato, el presidente está acorralado por la Constitución, las leyes, los fallos judiciales, la burocracia, las tradiciones y las normas. Sin embargo, en su segundo mandato, Trump ha logrado eliminar, aplastar, ignorar o, de lo contrario, neutralizar muchas de esas barreras.

Los líderes pueden ejercer su voluntad mediante el miedo y la intimidación, determinando los temas que se discuten y moldeando las preferencias de la gente, argumentó Steven Lukes en su influyente libro de 1974, «Poder: Una Visión Radical». Lukes, profesor emérito de la Universidad de Nueva York, afirmó que Trump ejemplifica las tres dimensiones del poder. La innovación de Trump, según Lukes, es la «liberación epistémica»: la disposición a inventar hechos sin pruebas.

“Esta idea de que puedes decir cosas que no son ciertas, y luego no les importa a tus seguidores ni a mucha otra gente… me parece algo nuevo”, al menos en las democracias liberales, dijo Lukes. Trump usa memes y chistes más que argumentos y defensa para expresar sus preferencias, añadió.

Trump se presentó contra el uso de armas por parte del gobierno

Un elemento central de la campaña de Trump para 2024 fue su afirmación de que era víctima de una “ persecución brutal ” perpetrada por “el Departamento de Injusticia armado de la administración Biden”.

Enfrentando cuatro casos penales en Nueva York, Washington y Florida, Trump declaró en 2023 que anhelaba no acabar con el uso de armas del gobierno, sino controlarlo. «¡SI ME ATACAN, YO LOS ATACARÉ!», escribió Trump en Truth Social el 4 de agosto de 2023.

“Si llego a ser presidente y veo a alguien que lo está haciendo bien y me está dando una paliza, le digo: ‘Vayan y acusenlo’”, dijo en una entrevista con Univisión el 9 de noviembre de 2023. Y cuando un amable entrevistador de Fox News le dio la oportunidad de asegurar a los estadounidenses que usaría el poder con responsabilidad, respondió en diciembre de ese año que no sería un dictador “ excepto el primer día ”.

En gran medida, se retractó de esas amenazas a medida que se acercaban las elecciones, incluso mientras continuaba su campaña contra el uso de armas por parte del gobierno. Cuando ganó, declaró el fin de este uso.

“Nunca más se utilizará el inmenso poder del Estado como arma para perseguir a oponentes políticos, algo de lo que sé algo”, dijo Trump en su segundo discurso inaugural.

Un mes después: «Acabé con el uso de armas por parte de Joe Biden en cuanto llegué al poder», declaró Trump en un discurso pronunciado el 22 de febrero en la Conferencia de Acción Política Conservadora a las afueras de Washington. Y diez días después: «Hemos acabado con el gobierno instrumentalizado, donde, por ejemplo, se permite a un presidente en funciones procesar brutalmente a su oponente político, como yo».

Dos días después, el 6 de marzo, Trump firmó una orden de amplio alcance dirigida a un destacado bufete de abogados que representa a los demócratas. Y el 9 de abril, emitió memorandos presidenciales que ordenaban al Departamento de Justicia investigar a dos funcionarios de su primera administración, Chris Krebs y Miles Taylor.

Con esto, el uso de armas ha cerrado el círculo. Trump ya no está rodeado de abogados y funcionarios gubernamentales apegados a la tradición, y su instinto de jugar con agresividad encuentra pocas restricciones.