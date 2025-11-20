Choque de creencias a medida que los Diez Mandamientos se exhiben en las aulas de Texas

Cuando a Gigi Cervantes, profesora de teatro de secundaria, le quedó claro que no podía ignorar una nueva ley estatal que exigía que los Diez Mandamientos se exhibieran en su aula de Texas, sintió que no tenía otra opción. Renunció al trabajo que amaba.

“Simplemente no iba a ser parte de obligar o imponer doctrina religiosa a mis estudiantes”, dijo.

Texas está llevando a cabo el mayor intento del país de colgar los Diez Mandamientos en las escuelas públicas, y en la prisa por navegar el mandato liderado por los republicanos que entró en vigor en septiembre, la implementación ha obligado a algunos distritos a enfrentar decisiones difíciles.

Los tribunales federales han ordenado a más de dos docenas de los casi 1200 distritos escolares del estado que no cuelguen los carteles, incluso el martes, cuando un juez dictaminó que el mandato viola el lenguaje de la Primera Enmienda que garantiza la libertad religiosa y prohíbe el establecimiento de una religión por parte del gobierno. Los tribunales también han fallado en contra de leyes similares en Arkansas y Luisiana , y se espera que el asunto llegue a la Corte Suprema de los Estados Unidos

Pero muchas aulas de Texas están muy avanzadas en la implementación de una ley que ha animado las reuniones de la junta escolar, generado orientación sobre qué decir cuando los estudiantes hacen preguntas y llevado a que se dejen cajas de carteles donados en las puertas de los campus de todo el estado. Algunos distritos no esperaron: en los suburbios de Dallas, los funcionarios escolares de Frisco gastaron alrededor de $1,800 para imprimir casi 5,000 carteles, a pesar de que la ley solo requiere que las escuelas cuelguen los Diez Mandamientos si las exhibiciones son donadas. Algunas escuelas no tienen carteles para colgar.

“No estoy evangelizando”, dijo Dustin Parsons, profesor de historia de Estados Unidos de octavo grado, quien tiene un póster de los Diez Mandamientos colgado en su aula en la pequeña ciudad de Whitesboro. Dijo que la exhibición le ayuda a demostrar la influencia del cristianismo en los principios fundacionales del país.

“Lo hago más desde una perspectiva de fuente histórica sobre cómo estaban construyendo la Constitución”, dijo.

Los distritos escolares se enfrentan a un dilema

La ley establece que las escuelas deben colocar los carteles donados “en un lugar visible” y exige que el texto tenga un tamaño y tipo de letra que permita que una persona con “visión promedio” lo vea desde cualquier punto del aula. Los carteles también deben tener 16 pulgadas de ancho y 20 pulgadas de alto (40 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto).

Al sur de Austin, el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Hays publicó copias de la Declaración de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos, que incluye la Primera Enmienda, junto con los Diez Mandamientos requeridos por el estado.

“Los distritos están entre la espada y la pared”, dijo Elizabeth Beeton, miembro de la junta escolar del Distrito Escolar Independiente de Galveston.

La junta escolar de Galveston votó por no publicar los mandamientos hasta que la constitucionalidad de la ley se decida en los tribunales, pero luego se convirtió en el blanco de una demanda estatal. Esta semana, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció demandas contra dos distritos más que, según él, estaban violando la ley, aunque uno de ellos, el Distrito Escolar Independiente de Leander, dijo que están exhibiendo carteles donados.

Los donantes ven los carteles como una guía moral

La ley de Texas fue aprobada fácilmente por la Legislatura controlada por el Partido Republicano, y los republicanos, incluido el presidente Donald Trump, han apoyado la colocación de los Diez Mandamientos en las aulas.

En los suburbios de Dallas, Lorne Liechty reunió a su familia para recaudar dinero para carteles de los Diez Mandamientos para donarlos al Distrito Escolar Independiente de Rockwall.

Liechty, abogado y comisionado del condado de Rockwall, considera que los mandamientos son fundamentales para su fe cristiana, el sistema legal del país y el funcionamiento de la sociedad.

«Estas son simplemente muy buenas guías para el comportamiento humano», dijo Liechty. «Por más que lo intento, no entiendo por qué la gente se opondría a alguno de estos principios».

A Adriana Bonilla le gustaría ver los carteles en el jardín de infancia de su hijo, cerca de San Antonio.

«Ayuda con los fundamentos morales y enseña respeto y responsabilidad», dijo Bonilla

Preguntas de los maestros

Julie Leahy, directora de servicios legales de la organización sin fines de lucro Texas Classroom Teachers Association, dice que los maestros han estado preguntando sobre las consecuencias de negarse a exhibir los mandamientos y si también pueden exhibir carteles con principios de otras religiones.

Dijo que los maestros también piden orientación sobre cómo manejar las preguntas de los estudiantes.

“En términos generales, la respuesta será que el maestro debería enviarlos de regreso a su familia”, dijo Leahy

Aunque la escuela secundaria de Austin donde enseña Rachel Preston tiene prohibido por una orden judicial exhibir los Diez Mandamientos, ella dijo que ella y sus colegas están ansiosos de todos modos.

“Nos preocupa específicamente que los estudiantes que no se identifican como cristianos se sientan incómodos, al menos, con la presencia de esto en nuestras aulas, y que también tengan dificultades para contextualizarlo”, dijo Preston

Estudiantes debaten sobre los carteles

Cuando los Diez Mandamientos se publicaron el mes pasado en toda la escuela secundaria de Madison Creed, de 16 años, en la pequeña ciudad de Carthage, en el este de Texas, ella dijo que se convirtió brevemente en el “tema de conversación de la escuela”, ya que los estudiantes debatían si la doctrina religiosa pertenecía allí.

“Todos tenían su opinión al respecto”, dijo Creed. “Sé, hablando con muchos de mis compañeros, que muchos de nosotros no estamos de acuerdo, pero hay otra parte de la escuela que sí lo está”.

También se supo que el director de la banda de la escuela secundaria había renunciado debido a la ley. Johnnie Cotton escribió en Facebook que creía “muy firmemente que la política y la religión no tienen cabida en las escuelas públicas”.

Creed, quien toca en la banda, dijo que entendía y estaba de acuerdo con la postura de Cotton, y admiraba que defendiera sus creencias, aunque su renuncia dos semanas antes de una gran competencia fue inoportuna.

La madre de Creed, Tiffany Meadows, dijo que la publicación de los mandamientos no le molestaba porque ella y sus hijos son cristianos, pero que le preocupaban los estudiantes de otras religiones.

“Estas son escuelas públicas, no son escuelas cristianas”, dijo Meadows.

Cervantes, quien dijo que creía que cumplir con la ley violaba los derechos de la Primera Enmienda de sus estudiantes, terminó su carrera en la Academia de Bellas Artes de Fort Worth este otoño dirigiendo a sus estudiantes a través de una producción de la comedia de Molière “El enfermo imaginario”. Sus estudiantes le obsequiaron una fotografía firmada del elenco y muchos dijeron que respetaban su punto de vista

“Siento que estamos viviendo una época en la que las personas que están en posiciones para defender causas no lo hacen, no se pronuncian y hay un clima de miedo”, dijo Cervantes. “Y no quiero ser parte de eso”.