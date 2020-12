California cita a Amazon sobre la seguridad de los trabajadores en pandemia

AP

Washington Hispanic:

El fiscal general de California, Xavier Becerra, pidió el lunes a un juez que ordenara a Amazon que cumpliera con las citaciones que su oficina emitió hace casi cuatro meses como parte de una investigación sobre cómo la compañía protege a los trabajadores del coronavirus.

Becerra dijo que el gigante de las ventas en línea no ha proporcionado suficiente información sobre sus pasos de seguridad y el estado de las infecciones y muertes en sus instalaciones de envío a través de California. El fiscal general es la elección del presidente electo Joe Biden para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos; sería el primer latino en el post.

«Estamos investigando porque tenemos informes, información, quejas sobre condiciones, incidentes», dijo Becerra. «Creemos que merece ser investigado en los protocolos, prácticas y prácticas de Amazon, basados en la información que hemos recibido».

La presentación judicial de Becerra enumera los informes de los medios de comunicación sobre tres muertes de trabajadores de Amazon, pero dijo que la compañía no mencionó ninguno de ellos en sus respuestas. Dice que aprendió más sobre la tasa de infección de la compañía de sus entradas de blog que de sus respuestas de citación.

La compañía no respondió a una solicitud de comentario que se dejó a través de un correo electrónico proporcionado para los periodistas. Amazon dijo en un comunicado a The Sacramento Bee que es «líder en proporcionar medidas de seguridad COVID-19 para nuestros empleados: hemos invertido miles de millones de dólares en equipos y tecnología, incluyendo la construcción de pruebas in situ para los empleados y el suministro de equipos de protección personal. Animamos a cualquier persona a comparar nuestra velocidad y acciones en esta área con cualquier otro empleador importante».

Becerra quiere que un juez de la Corte Superior del Condado de Sacramento descubra que la compañía no ha dado detalles específicos sobre sus esfuerzos de prevención de coronavirus en respuesta a las citaciones emitidas el 19 de agosto, incluyendo sus políticas de licencia por enfermedad y procedimientos de limpieza. También quiere tener acceso a los datos brutos de la compañía sobre el número de infecciones y muertes en sus instalaciones en California.

«Necesitamos urgentemente saber acerca de las quejas hechas por los asociados de Amazon a la empresa sobre las condiciones de trabajo, las posibles represalias contra los empleados que plantean estos problemas de seguridad en el lugar de trabajo», dijo. «No tenemos tiempo para arrastrar los pies … nuestro estado se encuentra en el grueso de esta pandemia.

Su oficina quiere saber qué instalaciones tienen las tasas más altas de infección, cómo la empresa define qué empleados han sido diagnosticados con el virus, cualquier contacto que haya tenido con funcionarios de salud, y documentos relacionados con cualquier demanda o investigación por parte de individuos u otras agencias.

Becerra rutinariamente se niega a comentar sobre las investigaciones en curso, pero llamó a una conferencia de prensa virtual para criticar a Amazon por hacer miles de millones de dólares durante la pandemia a medida que los consumidores recurren cada vez más a las compras en línea sobre las tiendas físicas, ganancias que, según él, se basan en la mano de obra de los empleados que se ponen en riesgo.

La compañía proyecta que las ventas superarán los 100.000 millones de dólares en el último trimestre de 2020, y en el tercer trimestre, «sus ingresos se elevaron mientras sus ganancias se triplicaron en comparación con 2019», dijo Becerra.

«Aunque Amazon sigue operando de manera rentable, ha sido menos que inminente sobre sus operaciones y sus prácticas para proteger a sus trabajadores», dijo.

El fiscal general dijo que las citaciones siguieron meses de comunicaciones informales con la compañía sobre sus políticas de salud y seguridad.

La compañía ha perdido varias oportunidades de cumplir, dijo Becerra, pero no ha tomado ninguna decisión sobre si sus prácticas son adecuadas, en parte porque no ha recibido suficiente información de la compañía.

La investigación comenzó la primavera pasada, dijo su oficina al buscar la orden judicial, y los funcionarios enviaron por primera vez a Amazon una carta en mayo en busca de información.

Cal-OSHA, más formalmente conocida como la División de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Departamento de Salud Pública de San Francisco también han iniciado investigaciones. Funcionarios de otros estados también están investigando las quejas de los trabajadores de Amazon.