Biden elegira a Buttigieg como jefe de transporte

AP

Washington Hispanic:

Se espera que el presidente electo Joe Biden elija al ex alcalde de South Bend, Indiana, Buttigieg para dirigir el Departamento de Transporte, según tres personas familiarizadas con los planes.

Buttigieg, uno de los rivales de Biden por la nominación presidencial demócrata, fue una estrella de las primarias, compartiendo la victoria en el primer caucus de la nación con Bernie Sanders. Suspendió su campaña antes del Supermarteón y apoyó a Biden.

Biden ha comparado a Buttigieg, de 38 años, con su difunto hijo, Beau.

«Para mí es el mayor cumplido que puedo dar a cualquier hombre o mujer. Y, al igual que Beau, tiene una columna vertebral como una vara», dijo Biden durante el evento de marzo, mientras Buttigieg estaba detrás de él, inclinando la cabeza. Te prometo que, a lo largo de tu vida, vas a terminar viendo mucho más de que tú de mí.

Las tres personas confirmaron la noticia a The Associated Press a condición del anonimato porque no querían adelantarse públicamente al anuncio del presidente electo.

Buttigieg es el ex alcalde de la cuarta ciudad más grande de Indiana, sirviendo de 2012 a 2020. También sirvió en un despliegue de siete meses como oficial de inteligencia en Afganistán. Con su campaña presidencial, se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en convertirse, aunque sea brevemente, en un destacado candidato presidencial. Ha estado casado con su marido, Chasten, desde 2018.

Los grupos de derechos LGBTQ inmediatamente se pronunciaron en elogios de la selección de Buttigieg por parte de Biden.

La nominación de es un nuevo hito en un esfuerzo de décadas para asegurar que las personas LGBTQ estén representadas en todo nuestro gobierno, y su impacto reverberará mucho más allá del departamento que dirigirá, dijo Annise Parker, presidenta y DIRECTORA Ejecutiva del Instituto LGBTQ Victory. «Aleja a nuestra nación de un legado turbulento de impedir que las personas LGBTQ se acerquen a las posiciones gubernamentales y nos acerca a la visión del presidente electo de un gobierno que refleje a Estados Unidos.

El Departamento de Transporte ayuda a supervisar el sistema de carreteras, aviones, trenes y transporte masivo de la nación y está listo para desempeñar un papel clave al principio de la administración entrante.

Biden se ha comprometido a gastar miles de millones de mejoras importantes en la infraestructura y en iniciativas de modernización que pueden ayudar a Estados Unidos a luchar contra el cambio climático. También quiere ordenar inmediatamente el uso de máscaras en aviones y sistemas de transporte público para frenar la propagación del coronavirus.

El gasto en infraestructura puede ser un tema bipartidista, y el presidente Donald Trump pasó años prometiendo impulsar un importante proyecto de ley a través del Congreso que nunca se materializó. En cambio, su administración se movió para suavizar los estándares de emisiones de carbono que el equipo de Biden probablemente trabajará para deshacer como parte del compromiso más amplio de frenar el calentamiento global.

La elección temprana antes mencionada antes de ser cabezas del Departamento de Transporte, el ex jefe de gabinete del presidente Barack Obama y ex alcalde de Chicago Rahm Emanuel, provocó un fuerte retroceso de los principales activistas progresistas. Emanuel, también un ex congresista, ayudó a supervisar la distribución de decenas de miles de millones de dólares en gastos de transporte por parte de la administración Obama como parte de un proyecto de ley de estímulo masivo aprobado después de la crisis financiera, pero ahora parece poco probable que tome ninguna posición en la administración de Biden.

Sus posibilidades se desvanecieron después de que los progresistas y los líderes de los derechos civiles fueran muy críticos con el manejo de Emanuel de la muerte por disparos policial de alto perfil de Laquan McDonald, un adolescente negro asesinado por un oficial blanco, durante su tiempo como alcalde de Chicago.