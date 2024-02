Buscan a niña de 13 años desaparecida desde que viajaba en autobús escolar en enero

La policía fue de puerta en puerta el miércoles para dar a conocer la búsqueda de una niña de Detroit de 13 años que ha estado desaparecida desde que viajaba en un autobús escolar a principios de enero.

«Tenemos la esperanza de encontrarla bien, pero no podemos operar con esperanza», dijo el jefe de policía de Detroit, James White.

Na’Ziyah Harris fue vista por última vez saliendo de un autobús el 9 de enero. La policía no cree que su desaparición haya comenzado como un secuestro. Se han publicado pocos detalles sobre la investigación.

White dijo que su departamento se hizo cargo del caso del departamento de seguridad pública del distrito escolar.

«Estábamos muy, muy preocupados», dijo después de ser informado por el distrito. «Atraeremos a nuestros socios locales, federales y estatales».

La subdirectora Kari Sloan describió la búsqueda como agresiva y dijo que todos los testigos estaban siendo interrogados nuevamente.

«Ha estado desaparecida durante mucho tiempo», dijo la abuela Anette Harris a los periodistas. “Na’Ziyah es una niña muy dulce. Esto no es propio de su carácter. … No puedo dormir. No puedo comer. Tráela a casa, por favor”.