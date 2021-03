Biden quiere que el paquete de infraestructuras se apruebe durante el verano

AP

Washington Hispanic:

El presidente Joe Biden tiene como objetivo la aprobación en verano de un plan de infraestructura que se espera que cueste más de 3 billones de dólares, y la Casa Blanca espera adoptar un enfoque más deliberado y colaborativo con el polémico Congreso que en el paquete de rescate COVID-19, dijeron funcionarios.

El presidente anunciará partes de su paquete «Build Back Better» el miércoles en Pittsburgh. El ambicioso plan tiene como objetivo hacer inversiones generacionales en infraestructura, reactivar la manufactura nacional, combatir el cambio climático y mantener a Estados Unidos competitivo con China, según los funcionarios. Podría incluir $3 billones en aumentos de impuestos.

El precio final está en flujo, pero se esperaba que estuviera entre $3 billones y $4 billones. Un funcionario de la Casa Blanca dijo el lunes por la noche que podría terminar estando más cerca de $3 billones.

Aunque la Casa Blanca está haciendo hincapié en la urgencia, también insiste en que esto no será considerado una respuesta de emergencia como el proyecto de ley de alivio del virus de 1,9 billones de dólares que Biden firmó sobre las objeciones republicanas a principios de este mes. La administración quiere ver progresos en la nueva legislación antes del Día de los Caídos y que sea aprobada durante el verano, dijeron funcionarios de la Casa Blanca.

«El presidente tiene un plan para arreglar nuestra infraestructura y un plan para pagarla», dijo el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. «Pero ciertamente esperamos tener la discusión con los miembros del Congreso, a medida que avanzamos, sobre áreas donde están de acuerdo, donde no están de acuerdo, donde les gustaría ver mayor énfasis o no».

La administración está marcando el ritmo político y el tono para esta próxima gran prioridad en la agenda de Biden. El proyecto de ley COVID-19, aunque ampliamente popular entre los votantes de ambos partidos, expuso al presidente a las críticas por ir solo con sólo votos demócratas. Funcionarios de la Casa Blanca creen que esta vez habrá mucha más oportunidad de ganar algún apoyo del Partido Republicano y planificar un alcance significativo en el Capitolio.

A medida que los comités en el Congreso comiencen a abordar las disposiciones individuales , incluidas las relativas al transporte, China y otros, la Casa Blanca alentará esos esfuerzos. Luego funcionará a través de los aumentos de impuestos por separado, según los funcionarios.

Funcionarios de la administración están enviando señales de que la Casa Blanca escuchará sugerencias y críticas por igual de ambos partidos y que podrían ocurrir cambios significativos durante el proceso legislativo.

Al mismo tiempo, los líderes del Congreso están preparando una estrategia go-it-alone, al igual que se hizo en el paquete de ayuda contra el virus, en caso de que el Congreso golpee un muro de la oposición del Partido Republicano.

«Si comparten el objetivo de construir nuestra infraestructura para el futuro, pero no les gusta la forma en que va a proponer pagar por ello, estamos encantados de ver sus propuestas», dijo Psaki. «Si no quieren pagar por ello, supongo que también pueden proponerlo. Tal vez no apoyan el gasto en infraestructura».

La infraestructura marca la oportunidad única para que Biden tenga éxito en un tema en el que sus predecesores, Barack Obama y Donald Trump, hicieron grandes promesas que nunca llegaron a concretarse.

La parte de infraestructura física del paquete no se trata sólo de actualizar carreteras, puentes, ferrocarriles, transporte público y aeropuertos. También se espera que incluya banda ancha, estaciones de carga de vehículos eléctricos e inversiones en energía limpia y fabricación nacional, por lo que es mucho más expansivo de lo que los republicanos suelen discutir.

En algún momento de abril, se dará a conocer un segundo paquete que se centra en la pre-K universal, licencia familiar pagada y universidad comunitaria gratuita.

El precio multimillonario significa que cualquier paquete eventualmente tendrá que ser emparejado con alzas de impuestos, lo que atraerá la oposición republicana a cualquier plan de infraestructura que desenrolle los recortes de tasas del impuesto de sociedades de Trump en 2017. Biden ha prometido no aumentar los impuestos a los hogares que ganan menos de 400.000 dólares al año.

El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo el lunes en una parada en su estado natal de Kentucky que si la administración Biden quiere hacer un proyecto de ley de infraestructura, «hagamos un proyecto de ley de infraestructura. No lo conviertamos en un esfuerzo masivo para aumentar los impuestos a las empresas y a los individuos».

Más allá de los aumentos de impuestos, la administración Biden también podría intentar liberar efectivo cambiando la forma en que Medicare puede negociar el precio de los medicamentos farmacéuticos. También podría intensificar las auditorías del IRS de los estadounidenses más ricos, ya que un estudio reciente estimó que los contribuyentes más ricos evitan pagar $175 mil millones anuales.

Inicialmente, funcionarios de la Casa Blanca consideraron un plan que se apoyaría más en el gasto, pero ese enfoque fue abandonado por temores de que podría desencadenar un aumento en las tasas de interés, lo que a su vez podría hacer que los pagos de la deuda federal se dispararan.

La elección de limitar el impacto en el déficit federal puede ayudar a la Casa Blanca a contrarrestar a los críticos que dicen que el desequilibrio de gasto de la nación está fuera de control.

Pero pagar las propuestas con nuevos ingresos también establecería la administración para tener que persuadir al Congreso de aprobar un paquete de aumentos de impuestos a los estadounidenses ricos y a las empresas que combinados representarían el mayor alza en generaciones.

Los republicanos se oponen al alcance del enorme paquete y a los posibles aumentos de impuestos que se necesitarían para pagarlo. Con el Senado dividido uniformemente, 50-50, los demócratas muy bien podrían verse obligados una vez más a confiar en sus propios votos para su aprobación

Una republicana clave, la senadora Shelley Moore Capito, de Virginia Occidental, advirtió la semana pasada a los demócratas contra un enfoque de ir solos como sucedió en el plan de ayuda al virus.

«Estoy muy decepcionado con lo que estoy leyendo, porque estoy imaginando que lo mismo va a pasar», dijo Capito.

Como parte del grupo de republicanos que se reunieron con Biden sólo para rechazar su propuesta de ayuda al virus, Capito ahora es cauteloso mientras los demócratas acumulan otras prioridades internas en el paquete de infraestructura.

«Creo que tenemos que hablar con el pueblo estadounidense y decir: ‘¿Es esto lo que se imagina con la infraestructura? ¿Son esto, son creadores de empleo?'», dijo.

El lunes, los demócratas del Senado indicaron que estaban buscando aún más oportunidades para hacerlo solos, confiando en complicadas reglas de reconciliación presupuestaria para aprobar los próximos proyectos de ley con un simple umbral de 51 votos como se hizo para el paquete de rescate COVID-19.

Los principales asesores políticos del líder de la mayoría Chuck Schumer han hecho el argumento al parlamentario del Senado de que podrían usar la disposición de reconciliación por segunda vez este año fiscal, lo que sería raro. Normalmente, el proceso solo se usa una vez al año fiscal o dos veces en un año calendario.

De ser aprobado por el parlamentario, esencialmente crearía el doble de oportunidades este año, y en años posteriores, para que la tan escasa mayoría aprobara alguna legislación. No se han tomado decisiones, según un asesor de Schumer que concedió el anonimato para compartir las discusiones privadas.

El asesor dijo que Schumer quiere maximizar sus opciones para permitir a los demócratas del Senado múltiples vías para avanzar en la agenda de Biden sobre una posible obstrucción republicana.