Algunos expertos médicos no están convencidos de la celebración de los Juegos de Tokio

Los Juegos Olímpicos de Tokio se inauguran en menos de cuatro meses, y el relevo de la antorcha ha comenzado a cruzar Japón con 10.000 corredores. Los organizadores dicen que están mitigando los riesgos, pero algunos expertos médicos no están convencidos.

«Lo mejor es no celebrar los Juegos Olímpicos dados los riesgos considerables», dijo a The Associated Press el Doctor Norio Sugaya, experto en enfermedades infecciosas del Hospital Keiyu en Yokohama. «Los riesgos son altos en Japón. Japón es peligroso, no es un lugar seguro en absoluto.»

Sugaya cree que vacunar al 50-70% del público en general debería ser «un requisito previo» para celebrar con seguridad los Juegos Olímpicos, un escenario altamente improbable dado el lento despliegue de vacunas en Japón.

Menos del 1% de la población ha sido vacunada hasta ahora, y todos son profesionales médicos. No se espera que la mayoría del público en general sea vacunado para cuando se abran los Juegos Olímpicos el 23 de julio.

«Decenas de miles de extranjeros van a entrar en el país, incluidos los medios de comunicación, en un corto período de tiempo», dijo Sugaya, «los desafíos van a ser enormes».

El gobierno japonés y los organizadores olímpicos locales han dicho que la vacunación no es un requisito previo para los Juegos Olímpicos, aunque el Comité Olímpico Internacional está alentando a los 15.400 atletas olímpicos y paralímpicos a ser vacunados cuando entren en Japón.

El número de muertes relacionadas con covid-19 en Japón es de aproximadamente 9.000 , mucho menos que muchos países , pero Sugaya destacó que el número es uno de los más altos de Asia.

Los sistemas hospitalarios se estiran, especialmente en las zonas más afectadas, como Tokio.

Japón nunca impulsó las pruebas de PCR, lo que significa que hay pocos mecanismos para prevenir los grupos de infección. No ha habido un encierro nacional, pero el gobierno ha emitido periódicamente un «estado de emergencia», instando a la gente a trabajar desde casa y restaurantes a cerrar temprano.

El Dr. Toshio Nakagawa, que dirige la Asociación Médica de Japón, expresó su seria preocupación por lo que llamó «un repunte» de los casos de coronavirus. Pidió medidas preventivas.

«Para evitar una cuarta ola, tenemos que actuar con fuerza y extremadamente rápidamente», dijo a los periodistas a principios de este mes.

Taisuke Nakata y Daisuke Fujii, profesores de economía de la Universidad de Tokio, han estado llevando a cabo proyecciones para la propagación del coronavirus,adaptando un modelo epidemiológico estándar pero teniendo en cuenta la actividad económica medida por el PIB y los datos de movilidad.

Según sus proyecciones, los casos diarios de infección en Tokio totalizarán más de 1.000 personas en mayo, alcanzando su punto máximo en julio, justo en el momento en que están los Juegos Olímpicos. Los casos diarios han rondado las 300 personas en Tokio últimamente.

Dicen que ese es un escenario «optimista» que supone que las vacunas se implementarán gradualmente para entonces.

El otro escenario posible hace que el gobierno declare el estado de emergencia a medida que aumentan los casos diarios. Eso podría significar que los Juegos Olímpicos se celebrarán en medio de una «emergencia».

Los profesores declinaron comentar directamente sobre la sabiduría de la celebración de los Juegos Olímpicos.

A pesar de las advertencias, el gobierno japonés y los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio siguen decididos a seguir adelante con los Juegos. Tokio está gastando oficialmente 15.400 millones de dólares para preparar los Juegos Olímpicos, pero varias auditorías gubernamentales dicen que podría ser el doble. Todos menos 6.700 millones de dólares son dinero público.

El principal impulsor de los Juegos Olímpicos es el COI, que obtiene casi el 75% de sus ingresos de los derechos de transmisión y necesita obtener los juegos en la televisión.

Los organizadores dicen que celebrarán unas Olimpiadas «seguras y seguras» manteniendo a los atletas y funcionarios en una «burbuja», administrando pruebas periódicas, y luego haciendo que todos salgan de Japón lo antes posible.

La semana pasada, el COI dijo que reduciría el número de participantes acreditados que ingresan a Japón, proporcionando credenciales sólo a aquellos que «tienen responsabilidades esenciales y operativas».

La agencia japonesa de noticias Kyodo ha informado, citando fuentes no identificadas, de que se espera que 90.000 personas entren en Japón desde el extranjero. Alrededor de 30.000 de ellos son atletas olímpicos y paralímpicos, entrenadores, personal y funcionarios.

Eso deja 60.000, y Kyodo dijo que el plan es reducirlo a unos 30.000, muchos de los cuales serían medios de comunicación.

Además, los organizadores dijeron que todos los titulares de entradas del extranjero tendrían prohibido entrar.

Las encuestas de opinión pública muestran que la mayoría de los japoneses quieren que los Juegos de Tokio sean cancelados o pospuestos de nuevo.

Taro Yamamoto, un ex legislador, dijo que Japón no está preparado para hacer frente a una afluencia de viajeros desde el extranjero.

«Si Japón no ha sido capaz de proteger a su propio pueblo, no puede pretender ser capaz de proteger a la gente de todo el mundo», durante los Juegos Olímpicos, dijo. «Seguir insistiendo en que los Juegos continuarán es una locura».