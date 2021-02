Biden intenta resucitar acuerdo nuclear con Irán

AP

Washington Hispanic:

Los primeros esfuerzos de la administración Biden para resucitar el acuerdo nuclear con Irán de 2015 están recibiendo una fría respuesta temprana de Teherán. Aunque pocos esperaban un avance en el primer mes de la nueva administración, la línea dura de Irán sugiere un camino difícil por delante.

Después de haber hecho varias propuestas significativas a Irán en sus primeras semanas en el cargo, el alcance de la administración ha sido casi rechazado por los iraníes. Ya habían rechazado el gambito inicial de Biden: un regreso de Estados Unidos al acuerdo del que el presidente Donald Trump se retiró en 2018 si Irán reanuda el pleno cumplimiento de sus obligaciones bajo el acuerdo.

Irán se perfila como una prueba importante del enfoque general de la administración Biden en materia de política exterior, que el presidente ha dicho que se realineará con el tipo de diplomacia multilateral que Trump rechazó. Aunque hay otros temas candentes Rusia, China y Corea del Norte entre ellos, Irán tiene un significado particular para los principales asesores de seguridad nacional de Biden. Entre ellos figuran el Secretario de Estado Antony Blinken,el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y el enviado especial para Irán Rob Malley, todos los cuales estuvieron íntimamente involucrados en la elaboración del acuerdo de 2015 bajo el presidente Barack Obama y pueden tener participaciones personales en su rescate.

Biden asumió el cargo prometiendo revertir la retirada de Trump del acuerdo, que le dio miles de millones de dólares en alivio de sanciones a cambio de restricciones a su programa nuclear. Apenas la semana pasada, Biden pronunció al menos tres maneras: aceptar volver a las conversaciones multinacionales con Irán sobre la reactivación del acuerdo, rescindir la determinación de Trump de que todas las sanciones de la ONU a Irán deben ser restauradas y flexibilizar las onerosas restricciones de viaje a los diplomáticos iraníes enviadas a las Naciones Unidas.

Sin embargo, Irán se ha mantenido firme en las exigencias de que no responderá a nada menos que un levantamiento completo de las sanciones que Trump reimplantó. Durante el fin de semana, Irán cumplió la amenaza de suspender la adhesión a un acuerdo de la ONU que permite inspecciones intrusivas de sus sitios nucleares declarados. Aunque se detuvo a ordenar la destitución de los inspectores internacionales, Irán redujo la cooperación con ellos y prometió revisar el paso en tres meses si no se retiran las sanciones.

La postura dura de los iraníes ha dejado a la administración en la cúspide de una elección difícil: seguir adelante con el alivio de las sanciones antes de que Irán reanude el pleno cumplimiento y se arriesgue a perder el apalancamiento que tiene o doble down en las demandas de pleno cumplimiento primero y arriesgue a que Teherán se aleje completamente del acuerdo.

Es un equilibrio delicado y uno que la administración está odiando admitir que enfrenta, dada la naturaleza políticamente sensible de Irán en Washington – los republicanos se oponen firmemente al acuerdo nuclear – y en Europa y el propio Medio Oriente, particularmente en Israel y los estados árabes del Golfo que están más directamente amenazados.

El lunes, el secretario de Estado Antony Blinken reafirmó que Estados Unidos está dispuesto a volver al acuerdo nuclear siempre que Teherán muestre un «estricto cumplimiento» del mismo. En declaraciones a la Conferencia de Desarme en Ginebra, respaldada por la ONU, Blinken dijo que Estados Unidos está comprometido a asegurar que Irán nunca adquiera un arma nuclear y se comprometió a trabajar con aliados y socios para «alargar y fortalecer» el acuerdo alcanzado entre Irán y Alemania, Francia, Gran Bretaña, Rusia, China y Estados Unidos.

«La diplomacia es el mejor camino para lograr ese objetivo», dijo.

Sin embargo, apenas 24 horas antes, Irán rechazó el domingo las súplicas de suspender la cooperación con el organismo de vigilancia nuclear de la ONU. Aunque Irán no expulsó a la Agencia Internacional de Energía Atómica, encargada de supervisar el cumplimiento iraní del acuerdo, sí terminó con el acceso de la agencia a los videos de las cámaras instaladas en varios sitios.

No hubo una respuesta inmediata a ese desarrollo de Estados Unidos, pero el lunes la Casa Blanca y el Departamento de Estado restaron importancia a la medida.

«Nuestra opinión es que la diplomacia es el mejor camino hacia adelante para evitar que Irán adquiera un arma nuclear», dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. «Eso no significa que claramente no hayan tomado las medidas necesarias para cumplir y no hemos tomado ninguna medida ni hemos hecho ninguna indicación de que vamos a satisfacer las demandas que ellos están planteando tampoco».

En el Departamento de Estado, el portavoz Ned Price se dirigió más directamente a la misión del OIEA, elogiando a la agencia por su «profesionalidad» en mantener a los inspectores y su aparato en el país a pesar de la temprana amenaza de Irán de expulsarlos el martes. Dijo que Estados Unidos apoya el éxito del jefe del OIEA, Rafael Grossi, para llegar a un acuerdo temporal con Irán, pero lamentó que Teherán siga sin cumplirse.

Price dijo que a la administración le preocupaba que Irán pareciera ir en la dirección equivocada, pero no quiso comentar la opinión de la administración de si su alcance hasta la fecha había logrado resultados. Tampoco estaba dispuesto a decir qué podría hacer la administración para empujar a Irán de nuevo al cumplimiento del acuerdo considerando su continua amenaza de abandonar todas las restricciones que impuso.

«Estados Unidos está dispuesto a reunirse con los iraníes para resolver estas difíciles preguntas complejas», dijo Price, en alusión a las frases que los funcionarios de la administración han utilizado para referirse a su objetivo inicial de «cumplimiento del cumplimiento» y luego «cumplimiento del cumplimiento más».

«Cumplimiento plus», según funcionarios de la administración, incluiría límites a las actividades no nucleares de Irán, incluyendo el desarrollo de misiles y el apoyo a los grupos rebeldes y milicias de Oriente Medio. Una de las principales razones por las que Trump dio por retirarse del acuerdo nuclear fue que no abordó esos temas y su administración ha tratado durante más de un año de ampliar el acuerdo para incluirlos.