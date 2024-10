Biden dice que no sabe si las elecciones estadounidenses serán pacíficas

El presidente Joe Biden teme que las elecciones estadounidenses no sean «pacíficas» por comentarios del candidato republicano Donald Trump, quien caldeó aun más la campaña diciendo que Israel debería «golpear» las instalaciones nucleares iraníes.

Cuando falta un mes para las votaciones presidenciales la tensión va en aumento.

«Confío en que sean libres y justas» pero «no sé si serán pacíficas», dijo Biden este viernes. «Las cosas que ha dicho Trump y las que dijo la última vez cuando no le gustó el resultado de las elecciones fueron muy peligrosas», alertó.

«Así que me preocupa lo que van a hacer», declaró a periodistas en la Casa Blanca.

– «Retórica» -Las elecciones del 5 de noviembre entre la vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris, y el expresidente Trump prometen ser reñidas y tienen en vilo a los estadounidenses.

Los centros electorales de los condados más disputados se han convertido en fortalezas, protegidas por vallas de hierro forjado y detectores de metales.

La certificación de los resultados de los comicios presidenciales en el Capitolio, escenario el 6 de enero de 2021 de un ataque de simpatizantes de Trump, se hará en medio de medidas de seguridad draconianas.

Si el resultado es tan ajustado como se cree, podría tardar días, y no horas, en conocerse el nombre del ganador.

Trump nunca ha reconocido su derrota en 2020 y en sus mítines no para de acusar a los demócratas de «hacer trampas».

El aspirante republicano también ha achacado el segundo intento de asesinato en su contra a la «retórica» de sus adversarios.

Los demócratas lo acusan de ser el instigador de un clima político a veces irrespirable.

– Trump vuelve a Butler -El sábado el republicano de 78 años volverá al escenario del primer intento de asesinato en el que resultó herido en una oreja por balas disparadas por un hombre desde una azotea durante un mitin. Fue en Butler, Pensilvania.

Dará de nuevo un mitin en esa localidad. Su equipo de campaña ha anunciado un distinguido invitado: Elon Musk, el hombre más rico del mundo y propietario de la red social X, de Tesla y de SpaceX.

Antes, Trump pasó este viernes por Georgia, un estado del sureste golpeado por el huracán Helene, que causó más de 200 muertos en Estados Unidos.

Dijo que la gestión de la crisis por la Casa Blanca fue «terrible» y no perdió ocasión de arremeter contra la migración ilegal. El dinero de las arcas públicas «se ha ido para las personas que entraron en el país ilegalmente», sostuvo, sin pruebas.

Horas después, en un acto con simpatizantes en Carolina del Norte, criticó a Biden por haber dicho el miércoles que se opone a un ataque israelí a instalaciones nucleares iraníes, un día después de que Irán lanzara casi 200 misiles contra Israel.

«¿Qué piensas sobre Irán? ¿Atacarías a Irán? Y él responde: mientras no ataquen el material nuclear. Eso es lo que quieres atacar, ¿no? Yo dije: creo que se equivocó en eso… ¿No es lo que se supone que debes atacar?», afirmó Trump.

«Cuando le hicieron esa pregunta, la respuesta debería haber sido golpear lo nuclear primero, y preocuparse del resto después», añadió el millonario.

Kamala Harris dio un mitin en Flint, una ciudad de Michigan, un estado clave en la región de los Grandes Lagos y símbolo del declive industrial de Estados Unidos.

«Invertiremos en las industrias que construyeron Estados Unidos, como el acero, el hierro y la gran industria automovilística estadounidense» para que sea «Estados Unidos, y no China, el que gane la competición del siglo XXI», dijo.

«Donald Trump hace grandes promesas y siempre las incumple», afirmó sobre su rival, a quien describió como «un hombre poco serio».

La candidata demócrata inició su viaje en la gran ciudad de Detroit, cuna del sector automotor del país, donde quiere reforzar su imagen de candidata prosindical.

Los obreros solían decantarse por los demócratas, pero Trump ha conseguido el apoyo de muchos de ellos desde que entró en política en 2015.

Para intentar frenar este éxodo de votos, Harris contará con el apoyo de Barack Obama.

Todavía muy popular, el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos visitará varios estados clave en vísperas de la votación de noviembre, anunció el viernes el equipo de campaña de la vicepresidenta.

Este viernes la demócrata se reunió con líderes de las comunidades árabe y musulmana, muchos de cuyos miembros están enfadados por el inquebrantable apoyo de Joe Biden a Israel.