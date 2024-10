Nueva ley toma medidas enérgicas contra la conducción peligrosa en DC

Si pensaba que cruzar a Maryland y Virginia podría librarse de pagar las multas de tráfico que recibió en DC, piénselo de nuevo.

El martes entró en vigor en DC la Ley de Fortalecimiento de la Aplicación de las Normas de Tránsito, la Educación y la Responsabilidad (STEER) para combatir a los conductores peligrosos que no viven en el Distrito.

Según la nueva ley, el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, podrá demandar a los conductores que no hayan pagado decenas de miles de dólares en multas de tráfico, incluso si no viven en el Distrito. Antes de esto, los conductores de Maryland y Virginia podían acumular multas en DC y no ser considerados responsables.

“El Fiscal General está contratando a dos abogados que trabajarán a tiempo completo en esto, y se encargarán de atender a personas que tengan enormes sumas de dinero y las llevarán a los tribunales”, dijo el miembro del Concejo de DC, Charles Allen.

El proyecto de ley se aprobó por unanimidad en febrero de este año, después de que el Distrito registrara 52 muertes por accidentes de tráfico en 2023, un aumento respecto de las 35 de 2022.

Según la Ley STEER de 2024, el área de DC también puede instalar un sistema de asistencia de velocidad inteligente en los vehículos de los conductores condenados por conducción imprudente. Esto es parte de un nuevo programa piloto que limitará la velocidad del automóvil automáticamente.

La Ley STEER también establecería un nuevo sistema de puntos para los vehículos que sean detectados repetidamente por exceso de velocidad. Si un vehículo acumula 10 puntos en un período de seis meses, inmediatamente podrá ser inmovilizado y remolcado. Según el proyecto de ley, los puntos se acumulan de la siguiente manera:

Exceso de velocidad de 11 a 15 mph por encima del límite: 2 puntos

Exceso de velocidad de 16 a 19 mph por encima del límite: 3 puntos

Exceso de velocidad de 20 mph o más por encima del límite: 5 puntos

Conducción imprudente: 5 puntos

Conducción imprudente agravada: 10 puntos

«Es peligroso», dijo Allen. «Hemos perdido vidas por esto y en el Distrito no vamos a quedarnos de brazos cruzados».

En una publicación en X , Schwalb agregó que “Allen tiene toda la razón: demasiadas personas, especialmente de fuera del Distrito, sienten que pueden conducir imprudentemente en nuestras calles sin consecuencias”.

Las víctimas de robo de automóviles no serán responsables por las multas acumuladas durante el robo.