Autor de tiroteo contra guardias nacionales será inculpado por asesinato

El ciudadano afgano acusado de disparar contra dos guardias nacionales en Washington el miércoles será inculpado por asesinato tras la muerte de uno de los militares, indicó este viernes una funcionaria estadounidense.

La fiscal de la capital estadounidense, Jeanine Pirro, identificó al autor de los disparos como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años.

Según medios estadounidenses, el acusado fue miembro de las «unidades cero» de los servicios afganos, un grupo antiterrorista respaldado por la CIA.

«Sin duda habrá muchos más cargos, pero estamos elevando los cargos iniciales de asalto a asesinato en primer grado», dijo Pirro, al programa Fox & Friends de Fox News.

«Es un asesinato premeditado. Hubo una emboscada con un arma contra personas que no sabían lo que se les venía encima», añadió.

El presidente Donald Trump anunció el jueves la muerte de Sarah Beckstrom, una miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental de 20 años, desplegada en la capital estadounidense como parte de la ofensiva de la administración contra el crimen.

Según el mandatario, el otro soldado herido el miércoles, Andrew Wolfe, de 24 años, estaba «luchando por su vida».

«Aún tenemos esperanza», dijo Pirro sobre él. «Sigue en estado crítico. Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a su familia».

En la víspera del Día de Acción de Gracias, Lakanwal disparó con un revólver Smith & Wesson .357 contra un grupo de guardias que patrullaban cerca de la Casa Blanca.

El joven vivía en el estado de Washington (noroeste) y había cruzado Estados Unidos de costa a costa para llegar a la capital.

El tiroteo ha reavivado tres asuntos políticamente explosivos: el uso controvertido que hace Trump de los militares dentro del país, la inmigración y el legado de la guerra de Estados Unidos en Afganistán.

Tras el tiroteo, Trump prometió suspender la migración de «países del tercer mundo» y amenazó con revertir «millones» de visados concedidos bajo el gobierno de su predecesor, el demócrata Joe Biden, en una nueva escalada de su postura antimigratoria.

Según los jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional, Lakanwal llegó a Estados Unidos sin supervisión adecuada debido a políticas de asilo laxas del gobierno de Biden tras la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán.

AfghanEvac, un grupo que ayudó a reasentar a afganos en Estados Unidos tras la retirada militar, afirmó sin embargo que los ciudadanos del país asiático habían pasado por algunas de las verificaciones de seguridad más completas entre todos los migrantes.