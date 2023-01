Ataque con machete a policías en Nueva York

Un hombre acusado de atacar a la policía con un machete cerca de Times Square en Nueva York en la víspera de Año Nuevo fue arrestado por cargos de intentar asesinar a policías, dijeron las autoridades el lunes mientras continúan investigando si fue motivado por el extremismo islámico. .

Trevor Bickford, de 19 años, también enfrenta cargos de intento de asalto por el ataque que hirió a dos oficiales en el borde de la zona de alta seguridad donde se reunían multitudes de juerguistas de año nuevo, dijo el Departamento de Policía de Nueva York en un comunicado de prensa.

Bickford, que vive en Wells, Maine, permaneció hospitalizado el lunes con una herida de bala en el hombro por disparos policiales durante el enfrentamiento. Estaba esperando la lectura de cargos y no estaba claro de inmediato si tenía un abogado que pudiera hablar sobre las acusaciones. The Associated Press dejó mensajes para sus familiares.

Un oficial de la ley familiarizado con el asunto le dijo a AP el domingo que los investigadores creen que Bickford viajó a la ciudad de Nueva York a principios de semana. Están examinando si hizo el viaje específicamente para atacar a la policía en las festividades de Times Square, dijo el funcionario.

La policía de la ciudad de Nueva York y los funcionarios federales todavía están tratando de determinar el motivo, y los investigadores están revisando las publicaciones en línea de Bickford, que incluían algunas menciones de puntos de vista extremistas islámicos, dijo el funcionario.

Michael Driscoll, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Nueva York, dijo el domingo que los investigadores creen que el atacante actuó solo.

Los portavoces del FBI en Nueva York y Boston se negaron a hablar sobre la investigación en curso el lunes. La portavoz de la oficina de campo de Boston, Kristen Setera, lo calificó como una “investigación muy activa”.

Agentes del FBI fueron vistos el domingo por la noche entrando a la casa de la familia de Bickford en Wells, un popular destino de playa cerca de la frontera con New Hampshire. Bickford compitió en deportes en la escuela secundaria, formó parte del equipo de lucha campeón del estado de Maine en 2020 y estuvo en el cuadro de honor de sus estudios al menos un año.

El director de Wells High School se negó a comentar el lunes. Se enviaron mensajes en busca de comentarios al entrenador de lucha libre.

El padre de Bickford murió inesperadamente en 2018, según un obituario en línea.

El ataque con machete ocurrió alrededor de dos horas antes de la medianoche del sábado, justo afuera del área donde las personas son revisadas en busca de armas antes de ingresar a una de las celebraciones de Año Nuevo más grandes y famosas del mundo .

Dos de los oficiales fueron golpeados con el machete antes de que un oficial le disparara al sospechoso, dijeron las autoridades. Un oficial sufrió una fractura de cráneo y el otro tiene un corte grave. Se esperaba que ambos se recuperaran, al igual que el sospechoso.

El ataque hizo correr brevemente a algunas personas, pero las festividades en Times Square continuaron.