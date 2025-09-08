Asesinan a hermana de un jugador de la NBA; acusan a su novio

La hermana del jugador de los Minnesota Timberwolves, Naz Reid, fue asesinada a tiros en un complejo de apartamentos de Nueva Jersey por su novio, quien fue acusado de asesinato, dijeron las autoridades el lunes.

La policía acudió al complejo de apartamentos Paragon en Jackson alrededor de las 11 a. m. del sábado, tras recibir informes de disparos. Pronto encontraron a Toraya Reid, de 28 años, inconsciente cerca de la salida del complejo, y aparentemente había recibido varios disparos, según informó el fiscal del condado de Ocean, Bradley Billhimer. Los agentes también vieron a Shaquille Green, de 29 años, residente de Jackson, corriendo por una calle cercana, y fue detenido sin incidentes.

Además del cargo de asesinato, Green también enfrenta dos cargos por posesión de armas. Billhimer afirmó que Reid y Green mantenían una relación sentimental, pero no proporcionó más detalles.

Green seguía encarcelado el lunes y los fiscales no sabían si había contratado un abogado.

Reid, de 25 años, originario de Nueva Jersey y estrella del baloncesto en su estado natal, está a punto de comenzar su séptima temporada con Minnesota y recientemente firmó un contrato de cinco años con el equipo. Fue nombrado «Sexto Hombre del Año» de la NBA para la temporada 2023-2024.

Los agentes de Reid no respondieron inmediatamente a un correo electrónico solicitando comentarios el lunes.

Jackson es una comunidad en el sur de Nueva Jersey, a unas 31 millas (50 kilómetros) al noreste de Filadelfia.