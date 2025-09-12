Arrestan al presunto asesino de Charlie Kirk

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron el viernes que detuvieron a la persona que creen que disparó y mató a Charlie Kirk, un activista de derecha y aliado cercano del presidente Donald Trump.

Esto es lo que se sabe hasta ahora.

– El sospechoso –

Las autoridades tienen como sospechoso a Tyler Robinson, de 22 años y bajo custodia. Fue arrestado en St George, Utah, a unos 250 kilómetros de la ciudad de Orem, donde Kirk fue asesinado a tiros mientras hablaba ante una multitud en la Utah Valley University el miércoles.

Las fuerzas de seguridad dijeron que su familia ayudó a entregarlo después de que sugiriera que fue él quien disparó contra Kirk.

– El ataque –

Kirk, líder del mayor movimiento juvenil conservador del país, que cofundó en 2012 a la edad de 18 años, estaba hablando alrededor del mediodía del miércoles cuando se oyó un disparo.

El hombre de 31 años se desplomó con una herida en el cuello, según un clip de video tomado desde cerca. Poco después Trump anunció que había muerto.

Las autoridades afirman que el atacante usó un rifle de alta potencia y disparó desde el techo de un edificio a una distancia de hasta 185 metros de su objetivo.

Dijeron que el asesino estaba acostado boca abajo, una posición que puede aumentar la precisión.

– El motivo –

Kirk era un héroe para los derechistas y ayudó a Trump a construir un gran electorado juvenil para su victoria en las elecciones presidenciales de noviembre.

También fue una figura altamente divisiva ya que defendía posturas radicales sobre raza, género y la posesión de armas.

Sin embargo, incluso muchos de sus críticos a menudo elogiaban la disposición de Kirk para debatir.

Kirk estaba de gira dando conferencias cuando visitó la universidad de Utah.

Las autoridades aún no conocen el motivo del ataque. El supuesto tirador no era un estudiante de la universidad.

Las pistas podrían estar en las inscripciones encontradas en los casquillos de bala en la escena del crimen. Un cartucho tenía escrito, «¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!», dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox. Otro decía «Bella ciao», aparentemente una referencia a una canción antifascista italiana de la época de la Segunda Guerra Mundial.

Otros cartuchos estaban marcados con símbolos y palabras que parecían provenir de la cultura de los videojuegos.

Estados Unidos ha registrado tiroteos y ataques por motivaciones políticas repetidamente durante la última década, incluyendo dos intentos de asesinato contra

Trump durante la campaña electoral de 2024.

El país tiene además una larga historia de violencia política.

Los tiroteos masivos, típicamente perpetrados por hombres jóvenes con perturbaciones, también son comunes, y las armas de fuego potentes resultan fácilmente accesibles.

– La reacción política –

Políticos de todo el espectro condenaron rápidamente el asesinato, muchos de ellos instando a los estadounidenses a tratar de sanar las crecientes divisiones.

La primera reacción de Trump el miércoles fue culpar a «la izquierda radical».

Pero moderó su retórica el jueves y dijo que Kirk había sido «un defensor de la no violencia». «Así es como me gustaría que la gente reaccionara», señaló.

Kirk es tratado como un héroe nacional por la administración de Trump, que le otorgará de manera póstuma el mayor honor civil de Estados Unidos, la Medalla de la Libertad.

El presidente republicano también aseguró a los periodistas que asistirá al funeral del activista.

El ataúd de Kirk fue transportado a su ciudad natal de Phoenix en el avión oficial del vicepresidente JD Vance.