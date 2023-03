Arkansas restringe uso de baños escolares a personas transgénero

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, firmó el martes una ley que prohíbe a las personas transgénero en las escuelas públicas usar el baño que coincida con su identidad de género, el primero de varios estados que se espera promulguen tales prohibiciones este año en medio de una avalancha de proyectos de ley en todo el país dirigidos a la comunidad trans.

El proyecto de ley firmado por el gobernador republicano convierte a Arkansas en el cuarto estado en imponer tales restricciones en las escuelas públicas, y se produce cuando los proyectos de ley en Idaho e Iowa también esperan la firma de su gobernador. Y podría ser seguido por un proyecto de ley de Arkansas aún más estricto que criminalice a los adultos transgénero que usan baños públicos que coincidan con su identidad de género.

La ley de Arkansas, que no entrará en vigencia hasta finales de este verano, se aplica a los baños y vestuarios para varias personas en las escuelas públicas y las escuelas chárter que brindan servicios desde prejardín de infantes hasta el grado 12. La Legislatura de mayoría republicana dio la aprobación final al proyecto de ley la semana pasada.

“La gobernadora ha dicho que firmará leyes que se centren en proteger y educar a nuestros niños, no en adoctrinarlos, y cree que nuestras escuelas no son lugar para la agenda del despertar de la izquierda radical”, dijo Alexa Henning, portavoz de Sanders, en un comunicado. “Arkansas no va a reescribir las reglas de la biología solo para complacer a un puñado de defensores de la extrema izquierda”.

Se han promulgado leyes similares en Alabama, Oklahoma y Tennessee, aunque se han presentado demandas impugnando las restricciones de Oklahoma y Tennessee.

Las propuestas para restringir que las personas transgénero usen el baño de su elección han resurgido este año, seis años después de que Carolina del Norte derogara su ley de baños tras protestas y boicots generalizados. Se han presentado más de dos docenas de proyectos de ley sobre baños en 17 estados, según la Campaña de Derechos Humanos.

“Están destacando a las personas transgénero sin más motivo que el disgusto, la desaprobación y la incomprensión de quiénes son los jóvenes transgénero”, dijo Paul Castillo, asesor principal y estratega de derechos de los estudiantes de Lambda Legal. “Y toda la población escolar sufre como resultado de este tipo de proyectos de ley, en particular las escuelas, los maestros y los administradores que enfrentan problemas reales y necesitan concentrarse en crear un ambiente acogedor para todos los estudiantes”.

Las propuestas se encuentran entre un número récord de proyectos de ley presentados para restringir los derechos de las personas transgénero al limitar o prohibir el cuidado de afirmación de género para menores, prohibir a las niñas transgénero los deportes escolares y restringir los espectáculos de drag. Las personas transgénero también se han enfrentado a una retórica cada vez más hostil en los parlamentos estatales.

Otro proyecto de ley pendiente en Arkansas va incluso más allá de la ley de Carolina del Norte al imponer sanciones penales. Esa propuesta permitiría que alguien sea acusado de un delito menor de indecencia sexual con un niño si usa un baño público o un vestuario del sexo opuesto cuando un menor está presente.

“Es un mensaje flagrante de ellos de que se niegan a respetar los derechos y la humanidad (de las personas transgénero), a respetar los derechos y la humanidad de los habitantes de Arkansas”, dijo Holly Dickson, directora ejecutiva de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Arkansas.

La nueva ley de Arkansas requiere que las escuelas proporcionen adaptaciones razonables, incluidos baños para una sola persona. Los superintendentes, directores y maestros que violen la prohibición podrían enfrentar multas de al menos $1,000 por parte de un panel estatal, y los padres también podrían presentar demandas privadas para hacer cumplir la medida.

“Cada niño en nuestras escuelas tiene derecho a la privacidad ya sentirse seguro y cómodo en el baño al que debe ir”, dijo a los legisladores a principios de este año la representante republicana Mary Bentley, patrocinadora del proyecto de ley.

Pero Clayton Crockett, padre de una niña transgénero, describió a los legisladores a principios de este año cómo una política similar adoptada en la escuela de su hija la hizo sentir aún más marginada.

“Se siente atacada, discriminada, intimidada, señalada”, dijo Crockett en una audiencia del panel de la Cámara sobre el proyecto de ley en enero.

Los opositores también se han quejado de que la legislación no proporciona fondos para las escuelas que pueden necesitar construir baños para una sola persona para proporcionar adaptaciones razonables.

Al menos dos tribunales federales de apelaciones han ratificado los derechos de los estudiantes transgénero a usar el baño correspondiente a su identidad de género. Los partidarios del proyecto de ley, sin embargo, citaron un fallo de la corte federal de apelaciones que confirmó una política similar en un distrito escolar de Florida el año pasado.

La medida de Arkansas no entrará en vigencia hasta 90 días después de que la Legislatura levante la sesión de este año, lo que no se espera que suceda hasta el próximo mes como muy pronto.

Sanders firmó el proyecto de ley una semana después de que aprobara una legislación que facilita demandar a los proveedores de cuidado de afirmación de género para menores. Esa ley, que tampoco entrará en vigencia hasta este verano, es un esfuerzo por restablecer efectivamente una prohibición sobre el cuidado de menores que ha sido bloqueada por un juez federal .

Sanders a principios de este mes también firmó un proyecto de ley de educación de amplio alcance que prohíbe la instrucción en el aula sobre identidad de género y orientación sexual antes del quinto grado. La restricción es similar a una medida de Florida que los críticos han llamado la ley «No digas gay» .