Aprobación de Biden, opiniones sobre la economía estables, amargas: encuesta AP-NORC

Recién salido del desempeño mejor de lo esperado de su partido en las elecciones intermedias , el presidente Joe Biden enfrenta evaluaciones consistentes pero críticas de su liderazgo y la economía nacional.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encuentra que el 43% de los adultos estadounidenses dice que aprueba la forma en que Biden está manejando su trabajo como presidente, mientras que el 55% lo desaprueba. Eso es similar a octubre, solo unas semanas antes de las elecciones del 8 de noviembre que la mayoría de los estadounidenses consideraron fundamentales para el futuro del país .

Solo alrededor de una cuarta parte dice que la nación va en la dirección correcta o que la economía está en buenas condiciones. Ambas medidas han sido en gran medida negativas a lo largo del año a medida que la inflación se hizo más fuerte, pero fueron más positivas durante gran parte del primer año de Biden en el cargo.

Mishana Conlee dijo que trata de ser optimista sobre el próximo año, pero cree que las cosas se están yendo al garete porque “nuestro presidente es incompetente” y no está mentalmente apto para la Casa Blanca. La mujer de 44 años de South Bend, Indiana, dijo que está frustrada por el aumento de los gastos cuando vive de sueldo en sueldo como ayudante dietética en un asilo de ancianos.

“Cuanto más trabajo, simplemente no puedo salir adelante”, dijo Conlee. “Eso es todo lo que hay que hacer”.

No culpa a Biden por el estado de la inflación, pero “siento que no está haciendo nada para cambiarlo”, dijo Conlee, una independiente que votó por el expresidente Donald Trump. Biden “no nos está haciendo ningún bien”.

La administración Biden en su segundo año en la Casa Blanca disfrutó del crecimiento económico , una serie de victorias legislativas y un éxito relativo para el partido del presidente en las elecciones intermedias. Pero eso aún tiene que traducirse en críticas entusiastas de un público pesimista.

“No entiendo por qué sus índices de aprobación son tan bajos”, dijo Sarah Apwisch, de 56 años, destacando las inversiones de la administración en infraestructura y tecnología de chips informáticos.

Apwisch reconoce que ha sido “un año difícil” y que los precios son más altos, pero tiene esperanzas debido a los resultados intermedios como republicana convertida en demócrata preocupada por la influencia del movimiento “Make America Great Again” en el Partido Republicano.

“Vamos en la dirección correcta”, dijo el residente de Three Rivers, Michigan, que trabaja para el departamento de finanzas de una empresa de investigación de mercado. Está ansiosa por ver a los demócratas avanzar en una agenda amplia, incluida la codificación del derecho al aborto.

Incluso cuando los republicanos tomaron el control de la Cámara , los demócratas desafiaron el precedente histórico para obstaculizar las ganancias del Partido Republicano e incluso mejorar su mayoría en el Senado, que se consolidó con la victoria en la segunda vuelta de esta semana para el senador Raphael Warnock , el único demócrata en Georgia este año elegido en todo el estado.

Glen McDaniel de Atlanta, quien votó dos veces por Warnock, cree que la administración de Biden ha hecho avanzar al país y capeado la tormenta económica lo mejor posible.

“Creo que esta administración ha hecho todo lo posible” para combatir la inflación, dijo el demócrata.

Pero McDaniel, un científico de investigación médica de 70 años, también cree que la nación enfrenta “vientos sociales en contra” que quiere que Biden y el partido prioricen.

“Creo que los demócratas pueden ser un poco más agresivos” al legislar sobre cosas como el matrimonio igualitario, los derechos reproductivos y la reforma electoral, dijo.

La encuesta muestra que la mayoría de los demócratas y republicanos piensan que las cosas en el país van por el camino equivocado, probablemente por diferentes razones.

Pero los demócratas han mostrado una fe renovada en Biden, aumentando su índice de aprobación general del trabajo después de una caída de verano. Aun así, el 43% que aprueba en la nueva encuesta sigue algo deprimido frente al 48% de hace un año y muy por debajo del 60% de hace casi dos años, un mes después de asumir el cargo.

El setenta y siete por ciento de los demócratas, pero solo el 10% de los republicanos, aprueban a Biden.

Si bien muchos estadounidenses no culpan por completo a Biden por la alta inflación, las encuestas de AP-NORC de este año mostraron que Biden fue constantemente golpeado por su manejo de la economía.

Al igual que en los últimos meses, la nueva encuesta muestra que solo una cuarta parte de los adultos estadounidenses dicen que las condiciones económicas son buenas, mientras que tres cuartas partes las consideran malas. Nueve de cada 10 republicanos, junto con aproximadamente 6 de cada 10 demócratas, dicen que la economía está en mal estado. Las calificaciones de la economía se han agriado en medio de una inflación récord, incluso cuando Biden promociona la caída de los precios de la gasolina y una baja tasa de desempleo del 3,7%.

Joshua Steffens duda de que el mercado laboral sea tan bueno como muestran los indicadores. El hombre de 47 años de St. Augustine, Florida, dijo que ha estado desempleado y luchando por encontrar un trabajo en tecnología de la información desde septiembre.

“Aunque están tratando de afirmar que las cosas se ven bien”, dijo Steffens, “en las trincheras, definitivamente no parece que sea tan preciso”.

Las compras y las vacaciones de Biden , capturadas en las noticias, son “sordas”, dijo el republicano, quien llamó al presidente “un mentiroso habitual”.

Steffens dijo que él y su esposa están experimentando un aumento en los gastos de electricidad y comestibles, y depender de los ingresos de su esposa ha «puesto presión» en sus compras navideñas. No cree que Biden esté manejando bien la alta inflación.

“Si tiene políticas que está tratando de impulsar, entonces no están funcionando actualmente”, dijo Steffens.