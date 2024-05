Lando Norris, el precoz talento de Fórmula 1 que explotó en Miami

El británico Lando Norris consiguió el domingo su ansiada primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami, acabando con una larga espera desde que fue considerado uno de los pilotos con más talento de la nueva generación.

En 2019, muchos observadores vaticinaban un gran futuro al piloto de Bristol cuando se convirtió en el cuarto más joven de la historia en tomar la salida de una carrera de Fórmula 1, con 19 años y 124 días.

Desde ese debut subió en 15 ocasiones al podio, 8 veces en el segundo escalón y siete en el tercero, hasta que este domingo, en el 110º Gran Premio de su carrera, saboreó por primera vez el triunfo en el Autódromo Internacional de Miami (Florida).

Nacido en 1999 en el seno de una familia acomodada, de padre británico y madre belga, Norris empezó a correr en karts a los siete años y pronto se proclamó campeón de Europa en 2013 y del mundo al año siguiente.

Su ascenso continuó en 2015 con la victoria en el campeonato británico de F4, lo que atrajo la atención de la escudería británica McLaren, que lo incluyó en su programa de desarrollo de jóvenes pilotos.

En 2018 fue ascendido a piloto de pruebas en Fórmula 1, terminando segundo en el campeonato de F2 por detrás de su compatriota George Russell.

En su primer curso en la máxima categoría del automovilismo terminó undécimo del campeonato formando pareja con el español Carlos Sainz Jr. Su rendimiento mejoró en 2020 (noveno puesto) y 2021 (sexto) antes de mostrar un cierto estancamiento en su conducción que le impidió seguir mejorando esos resultados.

– Popular fuera de la pista –

Norris, excelente comunicador con amplia presencia en redes sociales, donde tiene ocho millones de seguidores en Instagram, se ganó rápidamente a muchos aficionados a la F1 tanto por su conducción agresiva en la pista como por su sentido del humor en la radio o ante la prensa.

Su popularidad también creció a raíz del enorme éxito de la serie de Netflix ‘Drive to survive’, si bien sus actitudes rozaron en ocasiones la arrogancia.

Dos años atrás, por ejemplo, tuvo duras palabras para su compañero australiano Daniel Ricciardo cuando anunció su marcha de McLaren.

«No siento que deba tener ninguna compasión por ningún piloto que no haya podido hacer un trabajo tan bueno como el mío», afirmó Norris. «Estoy aquí para darlo todo, simplemente. Y no para ayudar a nadie».

– Confianza y fragilidad –

A pesar de su aparente confianza, Norris se cuenta entre los pocos pilotos de Fórmula 1 que han hablado abiertamente de los desafíos de salud mental.

«¿Alguna vez has luchado mentalmente con algo, pero lo has ocultado al mundo poniendo cara de valiente? Yo sí», afirmó en 2020.

«Luché mucho en 2019 y 2020. No sabía cómo lidiar con ello. Me lo guardé todo dentro y realmente dañó mi confianza, que había tocado fondo. Dudaba de mí mismo: ¿Soy lo suficientemente bueno para estar en la Fórmula 1? ¿Puedo recuperarme de esto?», confesó a principios de 2023.

Desde el año pasado, cuando regresó al sexto lugar del Mundial, el británico tiene la competencia en McLaren del australiano Oscar Piastri, otra gran promesa de la competición.

«Me está presionando más que en las dos últimas temporadas, y eso es bueno. Cada piloto tiene algo nuevo de lo que aprender, y hay que tenerlo en cuenta», dijo Norris sobre otro de los factores que le ayudaron a subir el domingo al último escalón del podio.