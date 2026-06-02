Anthropic aplaude orden ejecutiva de Trump

Nacional

Que permitirá al Gobierno testar modelos de IA

Fotografía de archivo de una persona que sostiene un teléfono con el logotipo de la inteligencia artificial (IA) Anthropic, en Nueva York (Estados Unidos).

La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic aplaudió este martes la orden ejecutiva firmada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que busca tener mayor control y testar nuevos modelos de lenguaje antes de que estén públicamente disponibles por razones de seguridad nacional.

La empresa, que se encuentra en medio de una disputa legal con el Pentágono, calificó la nueva orden de Trump como un "paso importante para fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en IA".

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"Esperamos colaborar con la Casa Blanca para apoyar su aplicación", agregó Anthropic en una publicación en su cuenta de X.

La medida, adelantada por distintos medios, afirma que la IA fortalece al país, pero introduce "nuevas consideraciones de seguridad nacional que requieren una acción coordinada entre los departamentos y agencias del poder ejecutivo".

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Según la nueva orden, las empresas tecnológicas concederían voluntariamente al Gobierno un plazo de hasta 30 días para revisar aquellos nuevos modelos de IA, considerados "fronterizos" o disruptivos", antes de su lanzamiento al público.

La orden también pide crear un "centro de intercambio de información sobre ciberseguridad" de IA, que revisaría las vulnerabilidades de seguridad descubiertas por los modelos de IA en cooperación con los operadores de infraestructuras clave.

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Sin embargo, se considera que el texto, cuya firma canceló Trump en mayo para no intervenir en el desarrollo de la inteligencia artificial, es algo más laxo en lo que se refiere a las obligaciones de gigantes como Anthropic, Google o OpenAI.

La orden ejecutiva de hoy supone una primera regulación del Gobierno Trump que rompe con la política de no intervención que hasta ahora había planteado con el sector de la IA.

En paralelo, la disputa legal entre Anthropic y el Departamento de Guerra se encuentra en una fase preliminar de litigio en tribunales federales, con solicitudes de ambas partes para definir el alcance de la divulgación de información técnica.

El caso se trata de una acusación de la empresa contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth, por falencias éticas en el uso de sus herramientas de inteligencia artificial en operaciones bélicas.