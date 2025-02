Alinean cooperación latinoamericana para deportaciones de migrantes

Migrantes venezolanos fueron entregados a México como si fuera un centro de detención de inmigrantes de Estados Unidos. Familias de Asia Central volaron a Panamá y Costa Rica para esperar la repatriación voluntaria a sus países. Venezolanos de la Bahía de Guantánamo fueron entregados en una pista hondureña y regresaron a Caracas .

Todo esto envía el mensaje inequívoco de que intentar llegar a la frontera estadounidense ya no vale la pena. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha sentado las bases para revertir el flujo migratorio en la región. Y aunque las cifras siguen siendo modestas, está surgiendo un esbozo de cómo Estados Unidos espera superar el espacio limitado de detención mientras prepara su máquina de deportaciones.

Haciendo negocios en toda América Latina

En su primer mes, la administración Trump ha llegado a acuerdos con México , Guatemala , El Salvador , Honduras, Costa Rica y Panamá para que actúen como escalas o destinos para los migrantes expulsados ​​de Estados Unidos. Ha negociado acuerdos con Venezuela para recoger a su gente en Texas, la Bahía de Guantánamo, Cuba y Honduras.

Pero ninguno de los acuerdos se ha detallado para el público, lo que genera temores de que se evadan las protecciones internacionales para refugiados y solicitantes de asilo. Adam Isacson, investigador de la organización de defensa de los derechos humanos WOLA, con sede en Washington, sospecha que muchos de ellos fueron poco más que “apretones de manos” improvisados.

Fueron peticiones hechas mientras Trump amenazaba con aranceles y con recuperar el Canal de Panamá . El Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, recorrió la región mientras la ayuda exterior norteamericana estaba suspendida, otorgando exenciones cuando era necesario.

Trump hizo acuerdos durante su primera presidencia con México, Guatemala, Honduras y El Salvador para recibir solicitantes de asilo, aunque en realidad sólo México y Guatemala los recibieron.

Pero los acuerdos en su segundo mandato son más variados: desde Honduras, que permitió a venezolanos bajar de un avión estadounidense y abordar uno venezolano en su territorio la semana pasada, hasta El Salvador, que ofreció encarcelar a deportados, e incluso a prisioneros ciudadanos estadounidenses.

“Ahora son mucho más ambiciosos”, dijo Isacson. “La idea de enviar a personas a almacenar como mercancías para deportarlas a terceros países no era un problema” durante el primer mandato de Trump.

Las cifras siguen siendo relativamente pequeñas, pero las imágenes de deportados que desembarcan con grilletes y de deportados que sostienen carteles pidiendo ayuda en el hotel de Panamá donde están detenidos son impactantes.

‘Conmoción y pavor’ para empezar

Esta es todavía una fase preliminar porque el Congreso no ha aprobado un nuevo presupuesto, dijo Isacson. “Mientras se encuentran en el nivel más bajo de recursos, están provocando todo el impacto y el pavor posibles”, dijo. “La idea es asustarlos”.

Ahora, el flujo migratorio visible es el de las deportaciones y los migrantes que abordan barcos en Panamá para llevarlos al sur, a Colombia, en lugar de migrantes que viajan en trenes hacia el norte a través de México o se concentran en la frontera con Estados Unidos.

En tan sólo un mes, México ha recibido más de 3.300 deportados extranjeros, quienes según defensores de derechos humanos son de al menos siete nacionalidades.

Varios de ellos llevaban documentos inusuales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que decían: “Motivo de la transferencia: deportación. Nombre de la nueva instalación (inmigración): MÉXICO”. Parece que no tienen nada que ver con el programa Permanecer en México del primer mandato de Trump, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar desde México hasta que se completara el proceso estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho poco sobre la participación de México, más allá de destacar la disposición de su administración a cooperar. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha elogiado a México por recibir vuelos de deportación y por devolver a migrantes de otros lugares a sus países.

Más al sur, los números son menores, pero las imágenes han sido más fuertes.

Panamá, un puente en otra dirección

Panamá, por donde pasaron más de 500.000 migrantes en su camino hacia la frontera estadounidense en 2023, se convirtió repentinamente este mes en un puente para los esfuerzos estadounidenses por deportar a los solicitantes de asilo. Casi 300 deportados estadounidenses de 10 países, en su mayoría asiáticos, fueron retenidos en un hotel de la ciudad de Panamá. Algunos colocaron carteles en sus ventanas que decían “Ayuda” y “No estamos seguros en nuestro país”.

Alrededor de un tercio de los que se habían quedado en el hotel y se negaron a regresar voluntariamente a sus países fueron enviados a un campo remoto en la misma selva que probablemente habían cruzado en la otra dirección. Una deportada que se encontraba en el campo dijo a The Associated Press que no les informaron de sus derechos ni de cuánto tiempo permanecerían en el campo , lo que le preocupaba por las malas condiciones del mismo.

Vuelos similares aterrizaron en Costa Rica la semana pasada y fueron enviados a una instalación remota que también había recibido anteriormente a migrantes que se dirigían al norte.

Además de esos vuelos, entre 50 y 75 migrantes se desplazan diariamente hacia el sur a través de Costa Rica por su cuenta, según Omer Badilla, viceministro del Interior de Costa Rica.

El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Abrego, dijo el martes que los barcos transportaban migrantes al sur con el “pleno conocimiento de las autoridades regionales”, pero agregó que se trataba de acuerdos “irregulares” hechos con los capitanes de los barcos.

Panamá y Costa Rica afirman que las agencias de la ONU están ayudando con las repatriaciones y que el gobierno estadounidense está pagando. La Organización Internacional para las Migraciones dijo que estaba ayudando a las autoridades a proporcionar servicios básicos y facilitar las repatriaciones voluntarias “cuando sea seguro hacerlo”.

“Con el flujo antiguo (de sur a norte) la situación está bastante controlada”, dijo el jueves el presidente panameño, José Raúl Mulino. “Eso demuestra que ahora el problema viene en dirección contraria y esperamos que se pueda manejar de manera ordenada”.

Preocupaciones sobre los migrantes vulnerables

Incluso con la participación de las agencias de la ONU, abundan las preocupaciones sobre migrantes vulnerables que son trasladados de un país a otro e incluso enviados de regreso a los países de los que huyeron.

Los defensores de los derechos humanos temen que Estados Unidos pueda estar utilizando terceros países para deportar a inmigrantes de países con los que Estados Unidos puede no tener relaciones diplomáticas o con relaciones tensas, para eludir las restricciones del derecho internacional que se supone deben impedir que las personas sean enviadas de regreso a lugares donde no estarían seguros.

Gretchen Kuhner, directora de IMUMI, una organización no gubernamental de servicios legales en México, dijo que recientemente un vuelo que transportaba venezolanos de Estados Unidos a Venezuela hizo escala en Cancún. Pero IMUMI no pudo hablar directamente con los migrantes a bordo para saber si querían intentar solicitar asilo en México mientras se encontraban en territorio del país.

Isacson dijo que entre los venezolanos devueltos a ese país hay personas que desertaron de las fuerzas armadas, que ahora estarían en manos de los militares. Los riesgos podrían ser aún más graves para algunos migrantes de Irán y Afganistán.

Es comprensible que los gobiernos de la región se muestren sensibles a la idea de parecer que están ayudando a los esfuerzos de deportación de Trump, pero Isacson dijo que la transparencia los protegerá mejor de esas críticas.