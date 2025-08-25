Algunas unidades de la Guardia Nacional en Washington ahora portan armas de fuego

Algunas unidades de la Guardia Nacional que patrullan la capital del país por orden del presidente Donald Trump comenzaron a portar armas de fuego, una escalada de su despliegue militar que cumple una directiva emitida a finales de la semana pasada por su secretario de Defensa.

Un funcionario del Departamento de Defensa, quien no estaba autorizado a hablar públicamente, afirmó que algunas unidades en ciertas misiones estarían armadas, algunas con pistolas y otras con rifles. El portavoz indicó que todas las unidades con armas de fuego han recibido entrenamiento y operan bajo estrictas normas para el uso de la fuerza.

Un fotógrafo de Associated Press vio el domingo a miembros de la Guardia Nacional de Carolina del Sur afuera de Union Station con pistolas enfundadas.

Un comunicado del grupo de trabajo conjunto que ha asumido el control policial en la capital del país indicó que las unidades comenzaron a portar sus armas de servicio el domingo y que las normas militares establecen que el uso de la fuerza debe ser «solo como último recurso y únicamente en respuesta a una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves». Añadió que la fuerza está comprometida a proteger «la seguridad y el bienestar» de los residentes de Washington.

El funcionario de defensa que habló con The Associated Press dijo que solo las tropas en ciertas misiones portarían armas, incluyendo a quienes patrullaran para establecer la presencia policial en toda la capital. Quienes trabajan en transporte o administración probablemente permanecerían desarmados.

Miles de agentes de la Guardia Nacional y de las fuerzas del orden federales están ahora patrullando las calles del distrito , lo que ha provocado protestas esporádicas de los residentes locales.

Este avance del extraordinario esfuerzo de Trump por anular la autoridad policial de los gobiernos estatales y locales se produce en un momento en que está considerando ampliar los despliegues a otras ciudades lideradas por demócratas, incluidas Baltimore, Chicago y Nueva York.

Más temprano el domingo, el presidente respondió a una oferta del gobernador de Maryland de unirse a él en una gira por Baltimore diciendo que en lugar de eso podría «enviar a las ‘tropas'».

El gobernador demócrata Wes Moore ha criticado la inaudita utilización del poder federal por parte de Trump para combatir la delincuencia y la falta de vivienda en Washington. La semana pasada, Moore invitó a Trump a visitar su estado para hablar sobre seguridad pública y recorrer las calles.

En una publicación de Truth Social el domingo, Trump dijo que Moore preguntó «en un tono bastante desagradable y provocador», y luego planteó el espectro de repetir el despliegue de la Guardia Nacional que hizo en Los Ángeles a pesar de las objeciones del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

“El historial de Wes Moore en materia de delincuencia es pésimo, a menos que falsifique sus cifras como hacen muchos otros estados demócratas”, escribió Trump, citando un apodo peyorativo que usa con frecuencia para el gobernador de California. “Pero si Wes Moore necesita ayuda, como Gavin Newscum en Los Ángeles, enviaré a las tropas, como ya se está haciendo en Washington D. C., y eliminaré rápidamente la delincuencia”.

Moore dijo que invitó a Trump a Maryland «porque parece disfrutar de esta feliz ignorancia» sobre la mejora de la delincuencia en Baltimore. Tras un repunte durante la pandemia que coincidió con las tendencias nacionales, la tasa de delitos violentos en Baltimore ha disminuido. Los 200 homicidios reportados el año pasado representaron una disminución del 24 % con respecto al año anterior y del 42 % desde 2021, según datos de la ciudad . Entre 2023 y 2024, la delincuencia violenta en general disminuyó casi un 8 % y los delitos contra la propiedad un 20 %.

«El presidente se pasa el tiempo hablando de mí», dijo Moore el domingo en el programa «Face the Nation» de CBS. «Yo me paso el tiempo hablando de la gente a la que sirvo».

Trump está “diciendo un montón de mentiras sobre la seguridad pública en Maryland”, dijo Moore en un correo electrónico de recaudación de fondos.

En Washington, donde Trump ha aumentado el número de tropas de la Guardia Nacional y agentes federales del orden, se produjeron diversas protestas por toda la ciudad durante el fin de semana, mientras que algunas zonas normalmente bulliciosas permanecieron notablemente tranquilas. En algunas de las zonas más pobladas, los residentes se cruzaron con pequeños grupos de guardias nacionales, a menudo conversando entre ellos. Videos de arrestos y detenciones circularon en redes sociales.

Trump ha declarado que Chicago y Nueva York son probablemente sus próximos objetivos , lo que ha generado una fuerte oposición de los líderes demócratas de ambos estados. El Washington Post informó el sábado que el Pentágono lleva semanas preparándose para una operación en Chicago que incluiría tropas de la Guardia Nacional y, posiblemente, fuerzas en servicio activo.

Cuando se le preguntó sobre el informe del Post, la Casa Blanca señaló los comentarios anteriores de Trump sobre su deseo de ampliar el uso de fuerzas militares para atacar el crimen local.

«Creo que Chicago será nuestro próximo destino», dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el viernes, y agregó: «Y luego ayudaremos con Nueva York».

Trump ha descrito repetidamente algunas de las ciudades más grandes del país —gobernadas por demócratas, con alcaldes negros y poblaciones mayoritariamente minoritarias— como peligrosas y sucias. El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, es negro, al igual que Moore. El Distrito de Columbia y Nueva York también tienen alcaldes negros.

El reverendo Al Sharpton, hablando durante un evento religioso el domingo en la Universidad Howard en Washington, dijo que la presencia de la Guardia en la capital de la nación no tenía que ver con el crimen: «Se trata de perfilarnos».

“Esto está plagado de intolerancia y racismo”, explicó más tarde a la prensa. “Ningún alcalde blanco ha sido designado. Y creo que esto es un problema de derechos civiles, un problema racial y un problema de la estadidad de Washington D. C.”.

El gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker, dijo que no hay ninguna emergencia que justifique el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago.

“Donald Trump intenta crear una crisis, politizar a los estadounidenses que sirven en el ejército y sigue abusando de su poder para distraer la atención del dolor que les causa a las familias”, escribió Pritzker en X. “Seguiremos cumpliendo la ley, defendiendo la soberanía de nuestro estado y protegiendo a los habitantes de Illinois”.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, afirmó que la ciudad no necesita una ocupación militar y que interpondría una demanda para impedirla. Añadió que no ha habido comunicación de la Casa Blanca sobre un posible despliegue militar.

«No vamos a rendir nuestra humanidad ante este tirano», declaró Johnson el domingo en MSNBC. «Les puedo decir esto: la ciudad de Chicago tiene una larga historia de resistencia contra la tiranía, resistiendo a quienes desean socavar los intereses de los trabajadores».