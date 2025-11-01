Agente mata a tiros a niño de trece años buscado por el asesinato de su abuela

Un agente de policía de Carolina del Norte disparó y mató a un niño de 13 años buscado por el asesinato de su abuela cuando el adolescente se abalanzó sobre el oficial con un trozo de madera que había recogido durante una persecución, dijeron las autoridades el viernes.

La Oficina Estatal de Investigación revisará el tiroteo del jueves en el que estuvo involucrado el agente del sheriff del condado de Lee, lo cual es un protocolo estándar.

Los hechos comenzaron en Raeford, a unos 145 kilómetros (90 millas) al suroeste de Raleigh, donde la Oficina del Sheriff del Condado de Hoke informó que Connie Linen, de 68 años, fue declarada muerta en su domicilio. Las autoridades afirman que fue víctima de un homicidio, pero no han revelado detalles sobre cómo ocurrió. Los agentes acudieron inicialmente al domicilio para verificar el bienestar de la residente.

Los detectives determinaron que el nieto de Linen era sospechoso, y las autoridades completaron el papeleo para acusarlo de asesinato en primer grado, dijo la Oficina del Sheriff de Hoke en un comunicado de prensa.

La Oficina del Sheriff del Condado de Lee dijo que fue informada sobre el homicidio, y que posteriormente los agentes encontraron al niño detrás de una casa móvil abandonada en el área de Cameron.

Según las autoridades, cuando los agentes se acercaron al joven, este huyó. Durante la persecución, el adolescente tomó un tablón de madera de un jardín y se abalanzó sobre un agente, quien le disparó, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Lee. El comunicado de prensa de la oficina describió al joven como de 1,8 metros de altura y 68 kilogramos de peso.

El sheriff del condado de Lee, Brian Estes, y la Oficina Estatal de Investigación no respondieron de inmediato a los correos electrónicos enviados el viernes en los que se solicitaba más información sobre el tiroteo y la investigación.

“Esta ha sido una situación trágica y emotiva para todos los involucrados”, declaró el viernes el sheriff del condado de Hoke, Roderick Virgil. “Pedimos a nuestra comunidad que se una con compasión y comprensión mientras todos asimilamos este difícil suceso”.