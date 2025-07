Agente del FBI condenado por violar a tres mujeres jóvenes

Un agente del FBI que había sido absuelto previamente en un tiroteo en 2020 en un tren en movimiento de la Línea Roja del Metro fue declarado culpable el viernes de violar a tres mujeres jóvenes.

La fiscalía confirmó que Eduardo Valdivia, de 41 años, fue condenado por seis cargos de violación en segundo grado y dos cargos de delito sexual en cuarto grado. Enfrenta 122 años de prisión y su sentencia está programada para el 14 de octubre.

La fiscalía afirmó que Valdivia violó a las tres mujeres tras ofrecerles tatuajes gratis a cambio de oportunidades de modelar. El abogado de Valdivia argumentó que los encuentros fueron consensuados y que su cliente no obligó a nadie a participar en actividades sexuales.

«Obviamente estamos encantados con el veredicto», dijo el fiscal estatal del condado de Montgomery, John McCarthy.

Valdivia fue arrestado en noviembre y acusado de agredir sexualmente a dos mujeres veinteañeras en mayo y septiembre del año pasado.

En el momento de su primera comparecencia ante el tribunal, la policía del condado de Montgomery instó a todas las demás víctimas potenciales a presentarse, y otra mujer se presentó con una historia similar.

“La víctima más joven tenía apenas 18 años, las otras dos rondaban los 20. Las seleccionaron por ser vulnerables, poco sofisticadas, y las atrajeron con falsas amenazas: ‘Te voy a hacer un tatuaje gratis’ o ‘Posibles carreras como modelos’”, dijo McCarthy.

Según los documentos de acusación, la tercera mujer le dijo a la policía que Valdivia la violó en 2022, después de que ella encontró la cuenta de Instagram “DCFineLines” y concertó citas para recibir dos tatuajes de él.

Después de recibir su primer tatuaje de Valdivia en su estudio en Potomac, Maryland, programó una segunda cita para el 2 de octubre de 2022, pidiendo un pequeño tatuaje sobre su caja torácica.

La mujer afirmó que Valdivia le dijo que debía estar en topless para el tatuaje. Al terminarlo, le tomó fotos y le pidió que permaneciera en topless y se cubriera los senos con una manta, según consta en documentos judiciales.

Cuando Valdivia le puso una venda en el tatuaje, la levantó y la llevó a un sofá. Los documentos judiciales indican que la mujer «se dio cuenta inmediatamente de la intención de Valdivia de tener contacto sexual con ella».

La mujer instó a Valdivia a detenerse, añadiendo que no era algo que ella deseara, según documentos judiciales. Valdivia la ignoró y la obligó a tener relaciones sexuales. Luego bloqueó las cuentas de Valdivia en redes sociales y dijo que «simplemente quería fingir que la violación no ocurrió». No presentó una denuncia policial.

En noviembre de 2024, la mujer revisó una lista de cuentas de Instagram bloqueadas y notó que DCFineLines ya no estaba. Buscó más información sobre la página y descubrió que Valdivia había sido arrestada y acusada de violar a otras dos mujeres con historias similares. En ese momento, según los documentos, contactó a la policía.

“Este es un hombre que se aprovechó de estas jóvenes y va a pagar un precio muy alto”, dijo McCarthy.