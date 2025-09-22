Acusan a mujer de homicidio de sus cuatro bebés

Una mujer del oeste de Pensilvania ha sido acusada de homicidio criminal, homicidio involuntario y múltiples cargos de abuso de un cadáver después de que se encontraran los restos de sus cuatro bebés en una casa de la que había sido desalojada el mes pasado.

Jessica Marie Mauthe, de 39 años, fue arrestada después de que su ex propietario llamara a la policía a la casa en la que había vivido en las afueras de Ford City, a unas 40 millas (64 kilómetros) al noreste de Pittsburgh.

La policía estatal informó que los restos se encontraron en el armario de una habitación y en el ático de la vivienda ubicada en Oak Avenue, en el municipio de Cadogan. El propietario estaba limpiando un armario de la vivienda el 13 de septiembre cuando encontró una bolsa de basura con mal olor y algo envuelto en toallas en descomposición, según la declaración jurada de arresto emitida el jueves.

Los investigadores encontraron los cuerpos de otros tres bebés en el ático en bolsas de tela, envueltos en toallas y dentro de bolsas de plástico, dijo la policía.

El lunes se dejaron mensajes solicitando comentarios para la defensora pública Greta Marie Kiser, que figura como abogada defensora de Mauthe en el expediente en línea, y para la fiscal de distrito del condado de Armstrong, Katie Charlton.

Hace aproximadamente un año, dijo Mauthe a los investigadores, dio a luz a un niño que hacía varios ruidos antes de sostenerlo «contra ella, donde permaneció hasta que dejó de hacer ruidos y dejó de respirar», escribió la policía.

Mauthe declaró a la policía que un recién nacido gimió tras dar a luz hace unos seis años, tras lo cual se desmayó en el suelo, según la declaración jurada. Al despertar, el bebé estaba debajo de ella y no respiraba, les contó.

Mauthe se encuentra en la Cárcel del Condado de Armstrong sin derecho a fianza. Fue acusada de homicidio doloso por la muerte ocurrida hace un año, homicidio involuntario por la muerte ocurrida hace unos seis años, y cuatro cargos de ocultación de la muerte de un menor y cuatro de abuso de un cadáver. Se programó una audiencia preliminar para la próxima semana.