Abren investigación federal de derechos civiles por el asesinato de Alex Pretti

El Departamento de Justicia abrió una investigación federal de derechos civiles por el tiroteo de Alex Pretti , el residente de Minneapolis que murió el sábado a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza, dijo el viernes el fiscal general adjunto Todd Blanche.

«Estamos analizando todo lo que pueda arrojar luz sobre lo que sucedió ese día y en los días y semanas previos a lo sucedido», dijo Blanche durante una conferencia de prensa.

Blanche no explicó por qué el Departamento de Justicia decidió abrir una investigación sobre el asesinato de Pretti, pero afirmó que no se justifica una investigación similar en el caso de la muerte de Renee Good , el 7 de enero , quien recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. El viernes afirmó que la División de Derechos Civiles no investiga todos los tiroteos cometidos por agentes del orden y que deben existir circunstancias y hechos que justifiquen una investigación.

“El presidente Trump ha dicho repetidamente: ‘Por supuesto, esto es algo que vamos a investigar’”, dijo Blanche sobre el tiroteo de Pretti.

Steve Schleicher, un abogado con sede en Minneapolis que representa a los padres de Pretti, dijo el viernes que «el enfoque de la familia está en una investigación justa e imparcial que examine los hechos en torno a su asesinato».

El FBI se hará cargo de la investigación federal

El Departamento de Seguridad Nacional también dijo el viernes que el FBI dirigirá la investigación federal sobre la muerte de Pretti.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló por primera vez el cambio en la agencia que lideraba la investigación durante una entrevista con Fox News el jueves por la noche. Su departamento había indicado previamente que Investigaciones de Seguridad Nacional, una unidad departamental, dirigiría la investigación.

“Seguiremos la investigación que lleva a cabo el FBI y les daremos toda la información que necesitan para concluirla y asegurarnos de que el pueblo estadounidense conozca la verdad de la situación y cómo podemos seguir adelante y seguir protegiendo al pueblo estadounidense”, dijo Noem, hablando con el presentador de Fox, Sean Hannity.

La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que Investigaciones de Seguridad Nacional apoyará al FBI en la investigación. Por otra parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que forma parte del DHS, está llevando a cabo su propia investigación interna sobre el tiroteo, durante el cual dos agentes abrieron fuego contra Pretti.

El DHS no respondió de inmediato a preguntas sobre cuándo se realizó el cambio ni por qué. El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

No estaba claro de inmediato si el FBI compartiría información y evidencia con los investigadores del estado de Minnesota, quienes hasta ahora han sido excluidos de la investigación federal.

En la misma entrevista, Noem pareció distanciarse de las declaraciones que hizo poco después del tiroteo, afirmando que Pretti había blandido una pistola y se había acercado agresivamente a los oficiales.

Varios videos que surgieron del tiroteo contradijeron esa afirmación, mostrando que el enfermero de cuidados intensivos solo tenía su teléfono móvil en la mano mientras los oficiales lo derribaban al suelo , y uno sacó una pistola de la parte trasera de los pantalones de Pretti mientras otro oficial comenzó a dispararle en la espalda.

Pretti tenía un permiso estatal para portar legalmente un arma de fuego oculta. En ningún momento pareció intentar cogerla, según muestran los videos.

Surgen vídeos de altercados anteriores

El cambio de agencia se produce después de que surgieran otros dos videos de un altercado anterior entre Pretti y oficiales federales de inmigración 11 días antes de su muerte.

Los videos del 13 de enero muestran a Pretti gritándole a vehículos federales y, en un momento dado, parece escupir antes de patear la luz trasera de uno de ellos. Se produce un forcejeo entre Pretti y varios agentes, durante el cual es arrojado al suelo. Pretti se quita el abrigo de invierno y, o bien se libera, o bien los agentes lo sueltan y huye.

Al darle la espalda a la cámara, se ve lo que parece ser una pistola en su cintura. En ningún momento se ve en los videos a Pretti intentando sacar el arma, y ​​no está claro si los agentes federales lo vieron.

Schleicher, el abogado de la familia Pretti, dijo el miércoles que el altercado anterior de ninguna manera justificaba el tiroteo más de una semana después.

En una publicación en su plataforma Truth Social la madrugada del viernes, el presidente Donald Trump sugirió que los videos del incidente anterior socavan la narrativa de que Pretti era un manifestante pacífico cuando le dispararon.

“El agitador y, quizás, insurgente, Alex Pretti ha perdido mucho valor tras el video recién publicado donde aparece gritando y escupiendo en la cara de un agente de ICE muy tranquilo y controlado, y luego pateando alocadamente un vehículo gubernamental nuevo y muy caro, con tanta fuerza y ​​violencia que la luz trasera se rompió en pedazos”, decía la publicación de Trump. “Fue una muestra de abuso e ira, a la vista de todos, desquiciado y fuera de control. El agente de ICE estaba tranquilo y sereno, ¡nada fácil en esas circunstancias!”