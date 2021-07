Youngkin rechaza el debate en parte sobre el moderador Woodruff

AP

Washington Hispanic:

La campaña del candidato republicano a gobernador Glenn Youngkin anunció el lunes que el recién llegado político no debatiría con el candidato demócrata Terry McAuliffe en un evento perenne organizado por el Colegio de Abogados de Virginia, en parte debido al moderador del periodista.

Jeff Roe, estratega de Youngkin, dijo a The Associated Press que la campaña sentía que la veterana periodista Judy Woodruff no sería una moderadora imparcial del debate de la Asociación de Abogados de Virginia que se había programado para finales de este mes. Dijo que la campaña no estaba de acuerdo con una donación caritativa de $ 250 que Woodruff hizo hace más de una década a los esfuerzos de alivio del terremoto de la Fundación Clinton en Haití. McAuliffe es un amigo cercano y aliado de Bill y Hillary Clinton.

«Simplemente no vamos a debatir dos contra uno», dijo Roe.

Roe también dijo que la campaña no estaba de acuerdo con el grado de autonomía que se otorgaría a Woodruff para elegir las preguntas del debate y quería ver una parte del debate dedicada a cuestiones económicas y empleos.

Woodruff, quien tiene una profunda experiencia cubriendo política, es el presentador y editor gerente de «PBS NewsHour». También trabajó en NBC News y CNN y ha cubierto todas las elecciones presidenciales desde 1976.

Ha moderado varios debates nacionales, incluido el debate vicepresidencial de 1988 entre Dan Quayle y Lloyd Bentsen y un debate de las primarias presidenciales republicanas en Iowa en 2012, y anteriormente ha moderado varios debates de asociaciones de abogados.

A principios de este año fue galardonada con el premio inaugural Peabody a la Integridad Periodística. Peabody, que reconoce la excelencia en la radiodifusión, llamó a Woodruff «uno de los periodistas de radiodifusión más confiables de Estados Unidos» y dijo que se había ganado su reputación por entregar «noticias imparciales y basadas en hechos sin el bombo».

Sara Just, la productora ejecutiva de «NewsHour», tuiteó que las críticas a Woodruff eran «escandalosas» y que la donación fue en respuesta a un llamado bipartidista tanto de Clinton como del expresidente George W. Bush para obtener ayuda humanitaria.

El evento, una tradición política de Virginia que ofrece a los votantes la oportunidad de escuchar directamente a los candidatos bastante temprano en la temporada de campaña, habría sido el 10mo debate consecutivo de gobernador organizado por la organización no partidista.

Yvonne Cockram, directora ejecutiva del colegio de abogados, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero el grupo publicó un aviso en su sitio web diciendo que el evento había sido cancelado.

«El VBA ha estado agradecido de ser parte de la conversación política en Virginia durante más de 30 años. Estamos decepcionados de que un debate estatal no sea parte del programa de este año», dijo la asociación.

McAuliffe, quien a mediados de junio anunció su intención de participar en el debate del colegio de abogados, junto con otras cuatro personas, dijo que la decisión mostró que Youngkin carecía de «coraje».

«Su negativa a participar en este debate es un insulto a los virginianos y demuestra que Glenn sabe lo desfasado que está con la gente de la Commonwealth», dijo McAuliffe, quien busca un segundo mandato no concluyente en el cargo.

Después de que la campaña de McAuliffe anunciara a mediados de junio los debates en los que pretendía participar, la campaña de Youngkin se quedó inicialmente en silencio sobre el calendario. Una portavoz dijo entonces que el candidato participaría en al menos un debate y estaba abierto a hacer otros dos.

La campaña de Youngkin confirmó el lunes que planeaba participar en tres debates: uno organizado por la Universidad de Hampton, la Universidad Liberty y la Cámara de Comercio de la Península de Virginia a fines de agosto; uno en la Escuela de Derecho de los Apalaches en Grundy en septiembre; y un «anfitrión y ubicación por determinar a mediados de octubre».

El evento de la Facultad de Derecho de los Apalaches es el único con el que ambos hombres se han comprometido. También en la carrera haciendo una oferta de terceros de largo plazo es activista y educadora princesa Blanding.

«Glenn Youngkin espera debatir sobre el político de carrera y compinche de Clinton Terry McAuliffe, y escucharlo explicar su pobre desempeño como gobernador», dijo la portavoz de Youngkin, Macaulay Porter, en un comunicado.

La donación de Woodruff al esfuerzo de ayuda para el terremoto, que un defensor del pueblo de PBS ha llamado previamente un «error», ha sido objeto de informes de Fox News y Breitbart en los últimos días.

Después de la revelación inicial de su donación en 2015, Woodruff dijo al aire que su regalo era parte de un esfuerzo conjunto de recaudación de fondos llamado Clinton Bush Haiti Fund, informó Politico anteriormente.

El devastador terremoto de magnitud 7,0 en 2010 dejó un número de muertos que oscila entre alrededor de 100.000 y más de 300.000 personas.