El misterio crece con sospechosos clave en el asesinato del presidente de Haití

AP

Washington Hispanic:

Un médico. Un pastor de la iglesia. Un empresario fallido de Florida que se declaró en bancarrota.

Los nuevos detalles que han surgido sobre un hombre considerado un actor clave en el asesinato del presidente de Haití profundizaron el misterio sobre el asesinato que conmocionó a esta nación de más de 11 millones de personas mientras enfrenta un futuro incierto.

Las autoridades locales identificaron al sospechoso como Christian Emmanuel Sanon, de 62 años, un haitiano que una vez expresó su deseo de dirigir su país en un video de YouTube. Sin embargo, es desconocido en los círculos políticos haitianos, y sus asociados sugirieron que fue engañado por aquellos que realmente están detrás del asesinato del presidente Jovenel Moïse en un ataque la semana pasada que hirió gravemente a su esposa, Martine.

Un amigo de Sanon en Florida dijo a The Associated Press que el sospechoso es un pastor cristiano evangélico y también es un médico con licencia en Haití, pero no en Estados Unidos. El asociado, que habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad, dijo que Sanon le dijo que fue abordado por personas que decían representar a los departamentos de Estado y Justicia de Estados Unidos que querían instalarlo como presidente.

Dijo que el plan era solo que Moïse fuera arrestado, y Sanon no habría participado si supiera que Moïse sería asesinado.

«Se lo garantizo», dijo el asociado. «Se suponía que esta era una misión para salvar a Haití del infierno, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos».

Haciéndose eco de esos sentimientos estaba el Reverendo Larry Caldwell, un pastor de Florida, quien dijo que trabajó con Sanon estableciendo iglesias y clínicas médicas en Haití en 2000-2010. No cree que Sanon hubiera estado involucrado en la violencia.

«Conozco el carácter del hombre», dijo Caldwell. «¿Tomas a un hombre así y luego vas a decir que participó en un brutal crimen de asesinato, sabiendo que estar asociado con eso lo enviaría a los pozos del infierno? … Si hubiera un hombre que estuviera dispuesto a estar en la brecha para ayudar a su país, sería Cristiano».

El jefe de la Policía Nacional de Haití, Léon Charles, dijo que los asesinos de Moïse estaban protegiendo a Sanon, a quien acusó de trabajar con quienes planearon el asesinato.

Charles dijo que los oficiales encontraron un sombrero con el logotipo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, 20 cajas de balas, piezas de armas de fuego, cuatro placas de matrícula de la República Dominicana, dos automóviles y correspondencia, entre otras cosas, en la casa de Sanon en Haití.

Veintiséis ex soldados colombianos son sospechosos del asesinato, y 23 han sido arrestados, junto con tres haitianos. Charles dijo que cinco sospechosos siguen en libertad y al menos tres han muerto.

Un funcionario de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos dijo a AP que uno de los sospechosos del asesinato de Moïse era a veces una fuente confidencial de la agencia, y que el sospechoso se comunicó con sus contactos en la DEA después del asesinato y se le instó a entregarse. El funcionario dijo que la DEA y un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos proporcionaron información al gobierno de Haití que llevó a la entrega y arresto de un sospechoso y otra persona, a quienes no identificó.

Mientras tanto, el jefe de la policía nacional de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, dijo que una empresa con sede en Florida, CTU Security, usó su tarjeta de crédito de la compañía para comprar 19 boletos de avión de Bogotá a Santo Domingo para sospechosos colombianos. La mayoría llegó a la República Dominicana en junio y se mudó a Haití en cuestión de semanas, dijo Vargas.

Dijo que Dimitri Hérard, jefe de seguridad general del Palacio Nacional de Haití, voló a Colombia, Ecuador y Panamá en los meses anteriores al asesinato, y la policía colombiana está investigando si tuvo algún papel en el reclutamiento de los mercenarios. En Haití, los fiscales están tratando de interrogar a Hérard como parte de la investigación del asesinato.

Charles dijo que Sanon estaba en contacto con CTU Security y que la compañía reclutó a los sospechosos del asesinato. Dijo que Sanon voló a Haití en junio en un jet privado acompañado por varios de los presuntos pistoleros.

A los sospechosos se les dijo que su trabajo era proteger a Sanon, pero más tarde se les ordenó arrestar al presidente, dijo Charles.

Charles dijo que después de que Moïse fue asesinado, un sospechoso llamado Sanon, quien se puso en contacto con dos personas que se cree que son los autores intelectuales de la trama. No identificó a los autores intelectuales ni dijo si la policía sabe quiénes son.

El asociado de Sanon dijo que asistió a una reunión reciente en Florida con Sanon y alrededor de una docena de otras personas, incluido Antonio Enmanuel Intriago Valera, un emigrado venezolano en Miami que dirige CTU Security. Dijo que se hizo una presentación para reconstruir Haití, incluido su sistema de agua, convertir la basura en energía y arreglar las carreteras.

Dijo que Sanón preguntó por qué el equipo de seguridad que lo acompañaba a Haití eran todos colombianos. A Sanon le dijeron que no se podía confiar en los haitianos y que el sistema es corrupto, dijo el asociado. Dijo que Sanon lo llamó desde Haití unos días antes del asesinato y dijo que los colombianos habían desaparecido.

«Estoy solo. ¿Quiénes son estas personas? No sé qué están haciendo», citó el asociado a Sanon.

Sanon «es completamente crédulo», agregó el asociado. «Él piensa que Dios va a salvar todo».

Sanon ha vivido en Kansas City, Missouri y en Florida, donde se declaró en bancarrota en 2013 y se identificó como médico en un video de YouTube titulado «Liderazgo para Haití» en el que denunció a los líderes del país como corruptos y los acusó de despojarlos de los recursos del país.

Sin embargo, los registros muestran que Sanon nunca ha tenido licencia para ejercer la medicina o cualquier otra ocupación cubierta por el Departamento de Salud de la Florida.

Sanon dijo en documentos judiciales presentados en su caso de bancarrota de 2013 que era médico y pastor en el Tabernáculo Evangélico Tabarre en Haití. Dijo que tenía participaciones en empresas como la Organización de Roma Haití, a la que identificó como un grupo no gubernamental, una estación de radio en Haití e instalaciones médicas en Haití y la República Dominicana.

En el momento de su bancarrota, él y su esposa reportaron ingresos de $ 5,000 por mes, y una casa en Brandon, Florida, valorada en aproximadamente $ 143,000, con una hipoteca de más de $ 367,000. Un síndico federal de bancarrota determinó más tarde que ocultaron la propiedad de unos 35 acres en Haití a los acreedores.

Los registros de Florida muestran que Sanon comenzó alrededor de una docena de negocios en los últimos 20 años, todos los cuales fracasaron, incluidos los que parecían relacionados con imágenes médicas, terapia física, comercio de combustibles fósiles, bienes raíces y veganismo.

El arresto de Sanon se produce cuando un número creciente de políticos han desafiado al primer ministro interino Claude Joseph, quien actualmente está a cargo de Haití con el respaldo de la policía y el ejército.

Funcionarios estadounidenses, incluidos representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional, se reunieron el domingo con Joseph, designado primer ministro Ariel Henry y Joseph Lambert, el jefe del desmantelado Senado de Haití, a quien los partidarios han nombrado como presidente provisional en un desafío a Joseph, según el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

La delegación también se reunió con la Policía Nacional de Haití y revisó la seguridad de la infraestructura crítica, dijo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la delegación recibió una solicitud de asistencia adicional. Dijo que el despliegue de tropas estadounidenses seguía «bajo revisión», pero también sugirió que la incertidumbre política de Haití era un factor que complicaba la situación.

«Lo que quedó claro de su viaje es que hay una falta de claridad sobre el futuro del liderazgo político», dijo Psaki.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que estaba siguiendo de cerca los acontecimientos, y agregó: «El pueblo de Haití merece paz y seguridad, y los líderes políticos de Haití necesitan unirse por el bien de su país».

Mientras tanto, el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, dijo que la solicitud de asistencia de seguridad de Haití está siendo examinada.

Las Naciones Unidas han estado involucradas en Haití de vez en cuando desde 1990, pero las últimas fuerzas militares de paz de la ONU abandonaron el país en 2017.