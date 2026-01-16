Washington lucha por regular las cámaras de matrículas que podrían ayudar a los acosadores

Para el sheriff del condado de Spokane, John Nowels, la instalación de cámaras con lectores automáticos de matrículas ha sido revolucionaria.

Flock Safety, proveedor líder de estas cámaras, presume de que más de 5000 agencias del orden público de todo el país las utilizan y de que la tecnología de Flock va más allá de simplemente registrar una matrícula. Muchos de sus dispositivos también pueden identificar la marca, el modelo, el color, las abolladuras, las bacas, las pegatinas de las ventanas e incluso un perro en la caja de una camioneta. Es una pesadilla para los defensores de la privacidad, pero un sueño hecho realidad para un sheriff con un presupuesto ajustado. Nowels afirmó que ha ahorrado cientos de horas de investigación, ha ayudado a reducir los robos de vehículos y ha facilitado el procesamiento de los delincuentes.

“Para replicar esto con humanos, tendría que haber 70 personas en la calle las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tendrían que recordar perfectamente todo lo que fotografiaron durante 30 días”, dijo Nowels. “Es imposible”.

Sin embargo, se muestra reacio a decir demasiado sobre las vulnerabilidades particulares de Flock en Washington, sabiendo que la herramienta podría ser particularmente peligrosa en las manos equivocadas.

«Me preocupa que esto salga a la luz, porque no quiero que la gente se haga una idea», dijo Nowels.

Estas imágenes están hipotéticamente en manos de todos después de que un juez del condado de Skagit dictaminara en noviembre que casi todas las imágenes que estas cámaras capturan en Washington son un registro público, disponible para quien las solicite.

En teoría, dijo Nowels, podría presentar una solicitud de registros al condado de Spokane, preguntando cada vez que la matrícula de su ex fue grabada por una cámara Flock en el último mes.

Dado que Flock ya está bajo crítica por su uso en la ofensiva inmigratoria de la administración Trump, varias ciudades de Washington han cerrado sus programas de cámaras Flock, en parte debido a estas preocupaciones sobre los registros públicos.

Washington está a la zaga de casi la mitad de los estados, incluyendo Idaho , que han aprobado leyes y regulaciones sobre lectores automáticos de matrículas. Con el inicio de la sesión legislativa de 2026 en Olympia, los legisladores han presentado un proyecto de ley para controlar estas cámaras, limitando el acceso público a los registros de Flock.

El proyecto de ley limitaría drásticamente el uso de las cámaras Flock, tanto por parte del público como de las fuerzas del orden. Las cámaras quedarían prohibidas fuera de hospitales, escuelas, bancos de alimentos e iglesias. No podrían utilizarse para el control de inmigración ni para monitorear protestas. Y, crucialmente, solo investigadores académicos podrían solicitar registros públicos de los datos.

Pero para lograrlo, los legisladores deben enfrentarse a tres intereses en conflicto: los agentes del orden que dicen que las cámaras Flock son vitales para proteger al público, los grupos de derechos civiles que ven las cámaras como una invasión de la privacidad y los defensores de los registros públicos que se preocupan de que cortar la transparencia abra el camino al abuso gubernamental.

“Ese probablemente seguirá siendo uno de los puntos polémicos del proyecto de ley y de las negociaciones en el futuro”, dijo la senadora Yasmin Trudeau, demócrata por Tacoma, copatrocinadora del proyecto de ley. “Hay personas que sienten una gran pasión por los registros públicos, y deberían tenerla”.

Cómo se utilizan las cámaras

Después de todo, fueron los registros públicos los que revelaron por primera vez información sobre las cámaras Flock que indignó a los grupos de libertades civiles.

En mayo, periodistas independientes del sitio tecnológico 404 Media revelaron que los registros habían descubierto que policías de todo el país realizaban búsquedas con cámaras Flock en nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Flock presume de brindar a sus usuarios acceso a alertas e imágenes en tiempo real de socios de todo el país. Sin embargo, cada búsqueda deja un registro —un registro de auditoría— en el sistema Flock de cada ciudad o condado. Dicho registro también reveló que agentes de Texas habían registrado cámaras en todo el país, incluido el condado de Spokane , para localizar a una mujer que se había practicado un aborto . Desde entonces, el condado de Spokane ha dejado de permitir el acceso a su red Flock mediante búsquedas a nivel nacional.

Este verano, un proyecto de investigación de la Universidad de Washington aprovechó sus propias solicitudes de registros para demostrar que al menos ocho agencias policiales del estado de Washington habían otorgado a la Patrulla Fronteriza de EE. UU. acceso a imágenes de Flock para ayudar potencialmente con la aplicación de la ley migratoria. En muchos estados, incluido Washington, las fuerzas policiales locales tienen prohibido colaborar con la aplicación de la ley migratoria federal.

Para cuando un tribunal superior de Washington falló en noviembre, en un caso de registros, que los datos de dichas cámaras estaban disponibles al público, ciudades como Redmond, un suburbio de Seattle, ya habían desactivado sus cámaras Flock. Otras ciudades tuvieron que lidiar con una oleada de nuevas solicitudes de registros. Algunas eran extensas y voluminosas, lo que generaba la carga financiera que conlleva la preservación de cantidades masivas de fotos.

Otras solicitudes fueron más específicas. Una persona pidió fotos de su propia matrícula.

Otro, Jim Leighty, activista veterano del área de Spokane, ideó una manera de empezar a rastrear a ICE usando el mismo tipo de cámaras que este había usado para rastrear a otros. Envió una solicitud de registros públicos al condado de Spokane solicitando todas las «ubicaciones, fechas y horas de las cámaras de la matrícula 72715RP de Washington» capturadas durante los primeros doce días de diciembre.

Ese vehículo es utilizado por una empresa privada para transportar a detenidos de ICE desde Spokane al centro de detención en Tacoma, dijo Leighty, y quería averiguar el cronograma.

«¿Con qué frecuencia viene?», dijo Leighty. «Eso podría darnos una idea de lo activo que puede ser el ICE en nuestra comunidad».

Leighty también lo concibió como una prueba: si el gobierno iba a violar el derecho a la privacidad de los ciudadanos promedio, le parecía justo que los ciudadanos pudieran darse la vuelta y exigir el mismo tipo de información al gobierno.

Leighty obtuvo el récord que solicitó (un solo impacto en la cámara del vehículo) después de poco menos de un mes, aunque dijo que el condado primero notificó a la compañía de transporte y llamó a Leighty para asegurarse de que no tenía la intención de dañar a nadie.

Mientras tanto, Thomas Stotts, quien dirige la agencia de investigación privada Strategic Intelligence Services, realizó dos solicitudes de registros de cámaras Flock en su intento de localizar a un padre que había huido de otro estado con sus hijos.

“Tan pronto como sales por la puerta, no tienes ninguna expectativa de privacidad”, dijo Stotts.

La ley de Washington otorga a los detectives privados algunos derechos especiales (pueden buscar el número de matrícula de una persona, por ejemplo), pero Nowels argumenta que los detectives privados no tienen el mismo nivel de responsabilidad o capacitación que los agentes del orden.

«No sé nada sobre su integridad», dijo Nowels. «Me gustaría pensar que la mayoría de la gente es ética y moral, pero hay mucha gente que no lo es. Ese es mi problema con que esa información esté disponible para casi cualquiera».

Por ahora, Tony Dinaro, el oficial de registros públicos del condado de Spokane, dijo que el condado ha estado intentando usar la ley existente para evitar que abusadores conocidos busquen matrículas específicas, haciendo referencias cruzadas de las solicitudes de registros con una lista de todas las personas que han tenido órdenes de protección en su contra.

Dinaro dijo que, dado que las leyes de registros de Washington actualmente permiten al gobierno negarse a divulgar registros si la divulgación pudiera poner en peligro la seguridad física de la víctima de un delito, los fiscales del condado sintieron que «definitivamente tenían bases legales sólidas» para denegar tal solicitud de un abusador.

“Ésa es nuestra línea roja”, dijo.

El problema es que las solicitudes pueden llegar de forma anónima. Un acosador podría simplemente negarse a revelar su nombre. En esos casos, dijo Dinaro, el condado planea contactar al propietario del vehículo rastreado, dándole la oportunidad de acudir a los tribunales y decir: «Me están acosando… y no quiero que se divulgue esta información».

Obturación de cámaras

Los gobiernos locales se enfrentan a otro gran problema. Flock, por defecto, elimina las imágenes de sus servidores después de 30 días. Pero ¿qué pasa si alguien realiza una solicitud de última hora al ayuntamiento el día 29? Si las imágenes solicitadas se eliminan antes de que el ayuntamiento pueda solicitar a Flock que las conserve, este podría ser multado por infringir las leyes de transparencia del estado.

El proyecto de ley de Trudeau busca solucionar esta vulnerabilidad impidiendo prácticamente todo acceso a los registros públicos. Reduciría drásticamente el tiempo de conservación de la mayoría de las imágenes de Flock de 30 días a solo tres.

A Nowels le preocupa que tales restricciones legislativas puedan hacer que las cámaras sean “completamente inútiles”.

Trudeau es bien conocido por apoyar medidas para restringir la actuación de las fuerzas del orden, incluyendo una controvertida restricción a las persecuciones de vehículos. Pero este último proyecto de ley, señala, está copatrocinado por el senador Jeff Holy, republicano por Cheney, exdetective que trabajó 22 años en el Departamento de Policía de Spokane.

«Todos están contentos y descontentos con mi borrador actual, lo que significa que probablemente estemos en un buen camino hacia un acuerdo», dijo Trudeau.

Holy ve el proyecto de ley como un ejemplo donde un conservador y un progresista pueden encontrar un punto en común: el libertarismo. Ambos se preocupan por cómo un gobierno tiránico podría abusar de sus poderes.

El proyecto de ley exige que las agencias gubernamentales mantengan sus propios registros de uso de Flock. Sin embargo, el hecho de que también impida el acceso público a los datos de dichos registros genera cautela entre algunos defensores de los registros públicos.

“Algunos de los miembros de la junta han dicho que, mientras el gobierno reciba información, ésta debería considerarse de dominio público”, afirmó Collette Weeks, directora ejecutiva de la Coalición de Washington para el Gobierno Abierto, una organización que aboga por la transparencia pública.

Weeks dijo que el proyecto de ley “me plantea 100 preguntas, y cada pregunta genera 100 más”.

Y Leighty, el activista de Spokane, argumentó que el proyecto de ley estaba “excluyendo a los ciudadanos, pero en realidad no los estaba protegiendo”.

No está claro si un número de matrícula incluido como parte de un registro de auditoría de Flock todavía se consideraría un registro público.

“Es simplemente una cuestión de equilibrar la transparencia con la privacidad”, dijo Tee Sannon, director del programa de políticas tecnológicas de la Unión

Estadounidense por las Libertades Civiles de Washington.

La ACLU ha advertido que los datos de los registros de auditoría por sí solos a menudo no son suficientes para identificar abusos de la tecnología y pueden ser imprecisos y engañosos. Los registros obtenidos inicialmente por Range Media muestran que los agentes del sheriff del condado de Spokane realizaron más de una docena de búsquedas en Flock en noviembre sin ninguna explicación registrada aparte de la palabra «investigación». (Nowels declaró a InvestigateWest que ha instado a sus agentes a ser más específicos con sus solicitudes en Flock).

Hasta ahora, los ejemplos más destacados del uso de la tecnología Flock para el acoso no han involucrado a solicitantes de registros, sino a agentes del orden.

Un jefe de policía de una ciudad a las afueras de Atlanta, Georgia, fue arrestado en noviembre por presuntamente usar los lectores de matrículas de la ciudad para acechar y acosar a personas. En Kansas, un jefe de policía usó cámaras Flock para rastrear las matrículas de su exnovia y el novio de esta más de 200 veces a lo largo de cinco meses, según informes de prensa, mientras que un teniente de policía de una ciudad vecina usó las cámaras para rastrear a su exesposa.

Nowels es muy consciente de que, en manos de un sheriff o un oficial sin ética, la tecnología puede utilizarse con fines malvados.

«Seré el primero en alzar la voz y decir: ‘Si no pueden usar esta herramienta de forma adecuada, ética y legal, debe desaparecer'», dijo Nowels. «Simplemente desaparece».

De cualquier manera, cuando los legisladores del estado de Washington conduzcan cerca del Capitolio en Olympia este mes, sus matrículas no serán grabadas por Flock. El mes pasado, Olympia desconectó sus cámaras Flock a petición del departamento de policía, debido a las preocupaciones reveladas en los registros públicos.