Virginia: Votantes! lo que necesitas saber: cuándo, dónde y cómo votar

El día de las elecciones primarias es el día martes 20 de junio

Desde plazos importantes hasta quién está en la boleta electoral, esto es lo que necesita saber.

Cuándo, dónde y cómo votar

Fechas de un vistazo:

Votación anticipada presencial : del 5 de mayo al 17 de junio

Último día para preinscribirse : 30 de mayo

Fecha límite para solicitar una boleta de voto en ausencia : 9 de junio

Día de las elecciones, 20 de junio : Las urnas abren de 6 am a 7 pm

Votar en persona:

La votación anticipada comenzó en las oficinas de registro de votantes en todo el estado el 5 de mayo y continúa hasta las 5 pm del sábado 17 de junio. Utilice esta herramienta para encontrar la ubicación y el horario de su oficina de registro. Los condados de Arlington, Fairfax, Prince William y Loudoun ofrecen sitios de votación anticipada adicionales en bibliotecas seleccionadas, centros comunitarios y oficinas gubernamentales.

Recuerde: no necesita una razón ni una solicitud para votar anticipadamente. La votación en la acera está disponible para residentes de 65 años o más, o para personas con discapacidades.

Las urnas están abiertas de 6 am a 7 pm el día de las elecciones, martes 20 de junio. Encuentre su lugar de votación aquí . Si no cumplió con la fecha límite de registro del 30 de mayo, no se preocupe: el registro el mismo día le permite emitir un voto provisional el día de las elecciones, sujeto a la aprobación de la junta electoral local.

Ya sea que vote en persona por adelantado o el día de las elecciones, deberá presentar una forma de identificación válida en el sitio, como una licencia de conducir de Virginia, un pasaporte estadounidense, una factura de servicios públicos reciente o una tarjeta de estudiante. Consulte una lista de formas de identificación aceptables .

Voto en ausencia:

Si desea votar desde la comodidad de su hogar, tiene hasta las 5 p. m. del viernes 9 de junio para solicitar una boleta de voto en ausencia. Puede recibir una boleta por correo solicitando una en línea o entregando un formulario de solicitud completo a su registrador local por correo postal, fax o correo electrónico antes de la fecha límite. ¿Votar desde el exterior? Consulte aquí para obtener instrucciones.

Las boletas completas se pueden devolver a un sitio de entrega, a la oficina de su registrador, a cualquier lugar de votación el día de las elecciones o por correo. Su boleta vendrá con instrucciones sobre dónde encontrar buzones de entrega en su vecindario. Si va a entregar su boleta, tiene hasta las 7 p. m. del 20 de junio para hacerlo. Los votos enviados por correo deben tener matasellos a más tardar el día de las elecciones y recibirse antes del mediodía del viernes 23 de junio.

No olvide firmar la declaración de testigo en el sobre de la boleta para que su voto se cuente a tiempo. ¿Preguntas? Comuníquese con el Departamento de Elecciones de Virginia al 800-552-9745 o [email protected] .

Si solicitó una boleta por correo o ya envió una, puede seguir su progreso en línea . Los residentes del condado de Fairfax deben rastrear su boleta aquí .

¿Quién está en la boleta electoral en el área de DC?

Los nombres se muestran a continuación en el orden en que aparecerán en la boleta, junto con un enlace al sitio web de la campaña de cada candidato. Como referencia, los titulares de cargos actuales se enumeran en negrita . Esta lista no incluye las elecciones primarias en las que un candidato es indiscutible y se enfoca en las contiendas en la región de DC; para ver quién está en la boleta electoral en otras partes de Virginia, diríjase aquí .

Si es residente del condado de Arlington, querrá familiarizarse con la votación por orden de preferencia , o RCV, antes de reflexionar sobre su boleta. Arlington es la primera localidad de Virginia en implementar RCV, que permite a los votantes clasificar a los candidatos en orden de preferencia. Los votantes de las primarias demócratas tendrán la posibilidad de marcar su primera, segunda y tercera opción en la carrera por dos escaños en la junta del condado.

Legislatura estatal

Miembro, Cámara de Delegados

2do distrito (Arlington): primaria demócrata

Distrito 7 (Fairfax): primaria demócrata

Distrito 15 (Fairfax): primaria demócrata

Distrito 19 (Fairfax, Prince William): primaria demócrata

Distrito 21 (Príncipe Guillermo): primarias republicanas

Distrito 26 (Loudoun): primaria demócrata

Distrito 65 (Spotsylvania, Stafford, Fredericksburg): primarias republicanas

Miembro, Senado estatal ( los nombres en negrita reflejan aquellos que buscan la reelección )

Distrito 27 (Stafford, Spotsylvania, Fredericksburg): primarias republicanas

Distrito 27: primaria demócrata

Distrito 29 (Stafford, Prince William): primarias republicanas

Distrito 29: primaria demócrata

Distrito 30 (Prince William, Manassas): primarias republicanas

Distrito 31 (Loudoun, Fauquier): primaria demócrata

Distrito 32 (Loudoun): primaria demócrata

Distrito 33 (Prince William, Fairfax): primaria demócrata

Distrito 35 (Fairfax): primaria demócrata

Distrito 36 (Fairfax): primaria demócrata

Distrito 37 (Falls Church, Fairfax): Primaria demócrata

Distrito 40 (Arlington): primaria demócrata

oficinas del condado

Arlington

Abogado de la Commonwealth: primaria demócrata

Miembro, Junta del Condado: primaria demócrata

Alguacil: primaria demócrata

Principe William

Presidente, Junta de Supervisores: primarias republicanas

Presidente, Junta de Supervisores: primaria demócrata

Miembro, Junta de Supervisores — Distrito de Neabsco: primaria demócrata

Miembro, Junta de Supervisores — Distrito de Potomac: primaria demócrata

Fairfax

Presidente, Junta de Supervisores: primaria demócrata

Abogado de la Commonwealth: primaria demócrata

Miembro, Junta de Supervisores — Distrito de Dranesville: primaria demócrata

Miembro, Junta de Supervisores — Distrito de Mason: primaria demócrata

Miembro, Junta de Supervisores — Distrito de Mount Vernon: primaria demócrata

Miembro, Junta de Supervisores — Distrito de Springfield: primaria demócrata

Alguacil: primaria demócrata

Loudoun

Abogado de la Commonwealth: primaria demócrata

Fauquier

Miembro, Junta de Supervisores — Distrito de Lee: primarias republicanas

Miembro, Junta de Supervisores — Distrito de Marshall: primarias republicanas

Stafford

Tesorero: primarias republicanas