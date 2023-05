Durante el fin de semana cierre de calles por eventos del Día de los Caídos en el área de DC

Esto es lo que necesita saber para llegar a donde se dirige.

Marcha de Oración Unida

La Marcha de oración de United House en DC tendrá los siguientes cierres de calles y restricciones de estacionamiento:

sábado, 27 de mayo

Emergencia sin estacionamiento — de 6 am a 4 pm

M Street desde 6th Street hasta 7th Street, NW

6th Street desde M Street hasta S Street, NW

S Street desde 6th Street hasta 13th Street, NW

13th Street desde S Street hasta Logan Circle, NW

P Street desde Logan Circle hasta 7th Street, NW

7th Street desde P Street hasta M Street, NW

sábado, 28 de mayo

Cierres de calles

M Street desde 6th Street hasta 7th Street NW estará cerrada al tráfico de vehículos desde aproximadamente las 9 am hasta las 3 pm Las siguientes calles estarán cerradas al tráfico de vehículos desde aproximadamente las 11 am hasta las 3 pm:

6th Street desde L Street hasta S Street, NW

S Street desde 5th Street hasta 14th Street, NW

13th Street desde S Street hasta O Street, NW

Logan Circle, noroeste

P Street desde 14th Street hasta 6th Street, NW

7th Street desde Q Street hasta L Street, NW

Desfile del Día Nacional de los Caídos

lunes, 29 de mayo

Estos son los cierres de calles para el Desfile del Día Nacional de los Caídos del lunes en DC El desfile comienza a las 2 p.

Lado norte de Independence Avenue entre 4th Street y 12th Street, SW

Madison Drive entre 3rd Street y 14th Street, NW

Jefferson Drive entre 3rd Street y 14th Street, SW

Constitution Avenue entre Pennsylvania Avenue, NW hasta 23rd Street, NW

4th Street entre Pennsylvania Avenue, NW y Independence Avenue, SW

6th Street entre Pennsylvania Avenue y Constitution Avenue, NW

7th Street entre Pennsylvania Avenue, NW y Independence Avenue, SW

9th Street entre Pennsylvania Avenue y Constitution Avenue, NW

10th Street entre Pennsylvania Avenue y Constitution Avenue, NW

Calle 12 entre Pennsylvania Avenue y Madison Drive, NW

14th Street entre Pennsylvania Avenue, NW y Independence Avenue, SW

Las siguientes calles estarán cerradas al tráfico de vehículos desde las 8 am hasta las 5 pm aproximadamente:

Madison Drive entre 3rd Street y 14th Street, NW

Jefferson Drive entre 3rd Street y 14th Street, SW

Constitution Avenue entre Pennsylvania Avenue, NW hasta 23rd Street, NW

4th Street entre Pennsylvania Avenue, NW y Independence Avenue, SW

6th Street entre Pennsylvania Avenue y Constitution Avenue, NW

7th Street entre Pennsylvania Avenue, NW y Independence Avenue, SW

9th Street entre Pennsylvania Avenue y Constitution Avenue, NW

10th Street entre Pennsylvania Avenue y Constitution Avenue, NW

Calle 12 entre Pennsylvania Avenue y Madison Drive, NW

14th Street entre Pennsylvania Avenue, NW y Independence Avenue, SW

Túnel de la calle 12

Túnel de la calle 9

Las siguientes calles se publicarán como Emergencia No Estacionamiento para el área de disolución del desfile desde aproximadamente las 10 a. m. a las 5 p. m.:

Constitution Avenue entre Pennsylvania Avenue, NW y 15th Street, NW

Virginia Avenue, NW entre Constitution Avenue y 23rd Street, NW

18th Street, NW entre E Street y Constitution Avenue, NW

19th Street, NW entre E Street y Constitution Avenue, NW

20th Street, NW entre E Street y Virginia Avenue, NW

Las siguientes calles estarán cerradas para el desfile desde aproximadamente el mediodía hasta las 5:00 p. m.:

Interestatal 395 de entrada (14th Street Bridge). Todo el tráfico se enviará hacia el este en la autopista I-395 SW

Entrante a la I-395 (14th Street Bridge — HOV). Todo el tráfico se enviará hacia el este en la autopista I-395 SW

17th Street entre New York Avenue, NW y Independence Avenue, SW

18th Street entre E Street, NW y Constitution Avenue, NW

19th Street entre E Street, NW y Constitution Avenue, NW

Virginia Avenue, NW entre 24th Street, NW y Constitution Avenue, NW

Todos los cierres de calles y los horarios indicados están sujetos a cambios según las condiciones prevalecientes o inesperadas, dijo la policía de DC.

Tránsito

Carril del metro

Los trenes de Metro operarán el sábado 27 de mayo de 7 am a 1 am; domingo 28 de mayo de 7 am a medianoche; y el lunes 29 de mayo de 7 am a medianoche.

Visite el sitio web de Metro para conocer las interrupciones detalladas del servicio en cada línea ferroviaria .

Autobuses

Los Metrobuses operarán en un horario de domingo el lunes.

Los autobuses Ride On del condado de Montgomery en Maryland operarán en un horario de domingo el lunes.

Los autobuses Fairfax Connector en Virginia operarán en horario de domingo el lunes.

Los ART 41, 42, 45, 51, 55 y 87 operarán el lunes en horario dominical. Otras rutas no operarán.