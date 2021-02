Virginia: Policía identifica cuerpo de hombre que fue arrastrado en río Roanoke

AP

Washington Hispanic:

La policía en Virginia dice que un cuerpo encontrado en el río Roanoke pertenecía a un hombre que fue visto arrastrado por el agua alta a finales del año pasado.

El Roanoke Times informó el miércoles que Dolph Edward Dellinger, de 60 años, había estado desaparecido desde el 5 de diciembre.

Un testigo había llamado al 911 y dijo que había sido derribado de sus pies y llevado mientras intentaba cruzar un puente bajo las 220 estadounidenses en Roanoke. Las aguas del río se estaban extendiendo rápidamente sobre el puente después de dos días de fuertes lluvias.

Los equipos de rescate buscaron a Dellinger durante días y utilizaron equipos de aguas rápidas, perros de rescate y drones.

El cuerpo de Dellinger fue finalmente encontrado a unas seis millas río abajo el 26 de enero cerca de la presa del Niágara en el condado de Roanoke.

La policía del condado de Roanoke dijo que él era la persona que las cuadrillas habían estado buscando. La oficina del forense determinó que se trataba de un ahogamiento accidental.

Las autoridades dijeron que no tuvieron éxito en encontrar a un pariente cercano. Dellinger había estado sin hogar y era reconocible para muchos en la zona.

Dawn Sandoval, de The Least of These Ministry, dijo que «era un tipo muy amable».