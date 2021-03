Virginia flexibiliza las reglas sobre reuniones, lugares de entretenimiento

AP

Washington Hispanic:

El gobernador de Virginia, Ralph Northam, dijo el martes que el estado pronto relajará algunas restricciones relacionadas con el coronavirus para reuniones sociales y lugares de entretenimiento.

A partir del 1 de abril, dijo Northam, las reuniones sociales como las bodas pueden tener hasta 50 personas en el interior. Las reuniones al aire libre pueden tener hasta 100 personas.

Los locales de entretenimiento en interiores podrán operar al 30% de su capacidad o con hasta 500 personas. Los lugares al aire libre pueden funcionar a un 30% de capacidad sin límites en el número real de personas.

Por ejemplo, un estadio de béisbol con capacidad para 9.500 aficionados podrá albergar a una multitud de aproximadamente 3.000 personas. Eso dará espacio a la gente a la distancia social, dijo Northam.

Los eventos deportivos recreativos cubiertos podrán tener 100 personas por campo o un 30% de capacidad. Los eventos al aire libre tendrán capacidad para 500 personas por campo o un 30% de capacidad.

«Estos son cambios medidos», dijo el gobernador demócrata en una conferencia de prensa. «Todavía tenemos un estricto límite de reunión y un mandato de máscara universal y restricciones de capacidad tanto en interiores como en exteriores».

Las reuniones sociales en el estado están actualmente limitadas a 10 personas en el interior y 25 personas al aire libre. Algunos en el negocio de la boda dicen que relajar los límites a 50 personas en el interior y 100 personas al aire libre todavía puede ser demasiado restrictivo.

La firma de hospitalidad de Virginia Beach Gold Key/PHR ha visto 100 bodas canceladas desde que comenzó la pandemia y se implementaron restricciones de coronavirus, dijo el CEO Bruce Thompson.

«No es muy útil para nosotros», dijo Thompson, cuya compañía opera lugares como el histórico Cavalier Hotel en el Océano Atlántico. Dijo que la firma tiene salones de baile de varios tamaños que podrían acomodar a más huéspedes de forma segura y permitir el distanciamiento social.

«No estoy diciendo que las restricciones no sean necesarias o apropiadas. Creo que no son prácticos», dijo Thompson. «Tengo un salón de baile de 10.000 pies cuadrados. Puedo poner a 100 personas en él , y eso es 100 pies cuadrados por persona. Me gustaría verlo estar más alineado con lo que es el riesgo real en diferentes lugares».

Thompson agregó que hay una fina línea entre bodas y eventos de entretenimiento como un concierto.

Northam ha dicho previamente que las bodas a menudo tienen grupos de personas abrazando, bailando y bebiendo cerca.

» (A)ll de las cosas que sabemos que propagan el virus», dijo Northam durante una conferencia de prensa el 9 de marzo. «Realmente hemos tratado de seguir la ciencia y seguir los datos.»

Northam dijo el martes que el estado está empezando a relajar los lineamientos porque el número de nuevos casos de coronavirus se ha estancado mientras más personas se están inoculando.