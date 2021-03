Virginia es el décimo estado en aprobar protecciones a las trabajadoras domésticas

AP

Washington Hispanic:

La Asamblea General de Virginia aprobó múltiples proyectos de ley que proporcionan protecciones y beneficios para las trabajadoras domésticas del estado.

El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes de 2032, presentado por Del.Wendy Gooditis, D-Clarke, extiende las leyes de protección de los empleados a los trabajadores de servicios domésticos que les permite presentar quejas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo. La Comisión de Trabajo e Industria investigaría tales afirmaciones.

El trabajador doméstico se define como una persona pagada directa o indirectamente por servicios de naturaleza familiar realizados en o alrededor de una casa privada. Esto incluye trabajos como «compañeros, cocineros, camareros, mayordomos, criadas, valets y chóferes». El proyecto de ley establece que el trabajo doméstico no incluye trabajos irregulares o inciertos.

Este proyecto de ley afectará a unos 60.000 trabajadores en Virginia, según Erica Sklar, organizadora nacional de Hand In Hand, una red nacional de empleadores de trabajadores domésticos que presionan por mejores condiciones de trabajo. Los legisladores dijeron que el 90% de los trabajadores son mujeres y la mitad son mujeres de color.

«Virginia es el décimo estado en aprobar leyes como esta», dijo Sklar. «También hay dos ciudades que han aprobado esta legislación, Seattle y Filadelfia».

Los trabajadores domésticos quedaron exentos de la Ley de Normas Laborales Justas de 1938, que esbozaba protecciones tales como una semana laboral máxima de 40 horas y requisitos de salario mínimo. Los estudiosos políticos dicen que los demócratas del sur se unieron a los republicanos en oposición a la FLSA. Un proyecto de ley del Congreso presentado en 2019 buscaba derogar la exención y también ampliar la cobertura a los trabajadores domésticos bajo la Ley de Derechos Civiles de 1964 contra la discriminación en el empleo.

Alexsis Rodgers, directora estatal de Virginia del grupo de defensa Care In Action, dijo que quiere que la gente entienda los desafíos de ser trabajadora doméstica. Care in Action es una organización sin fines de lucro que aboga por millones de trabajadores domésticos en la nación. Los trabajadores domésticos están excluidos de las políticas de protección en el lugar de trabajo, que muchos legisladores no habían considerado previamente, dijo Rodgers.

«A veces es tener una nueva idea o concepto introducido y tomar un poco más de tiempo para educar a los legisladores», dijo Rodgers. «Ciertamente hemos visto progresos en el camino.»

El proyecto de ley original habría cubierto a las trabajadoras domésticas bajo la Ley de Compensación de Trabajadores de Virginia, pero esa parte del proyecto de ley fue eliminada, dijo Rodgers. Ella espera que la ley eventualmente incluya a las trabajadoras domésticas.

Del. Cia Price, D-Newport News, también presentó un proyecto de ley esta sesión abogando por los derechos de las trabajadoras domésticas. La Asamblea General aprobó la HB 1864, que amplía la definición de empleador en la Ley de Derechos Humanos de Virginia para proteger a los trabajadores domésticos de la discriminación en el lugar de trabajo. La ley prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo basada en la raza, la religión, la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad y otros factores.

La senadora Jennifer McClellan, D-Richmond, llevó el Proyecto de Ley 1310 del Senado, que incluye a las trabajadoras domésticas en las leyes de protección de empleados, incluyendo leyes sobre el pago de salarios. El proyecto de ley también extiende la protección a las trabajadoras domésticas contra la discriminación en el lugar de trabajo.

«Estos eran trabajos que originalmente se hacían gratis bajo la esclavitud y luego eran trabajos limitados disponibles para las mujeres afroamericanas», dijo McClellan al presentar su proyecto de ley. «Como parte de Jim Crow fueron excluidos del salario mínimo, la composición de los trabajadores, la Ley de Derechos Humanos, nuestras leyes de la OSHA, nuestras leyes de compensación por desempleo, no sólo aquí en Virginia, sino en todo el sur y a nivel federal».

McClellan dijo que le apasiona luchar por los derechos de las trabajadoras domésticas.

«Entiendo por mi propia experiencia familiar lo importante que es el trabajo doméstico», dijo McClellan. «Confiamos en que las trabajadoras domésticas cuiden a nuestros seres queridos en nuestros hogares, y su trabajo permite que otras personas trabajen».

Los opositores a la medida de Gooditis se preocuparon por el protocolo que permite inspeccionar una residencia cuando una trabajadora doméstica presenta una queja. El senador Ryan McDougle, R-Hanover, dijo antes de la aprobación del proyecto de ley que le preocupaba que «el gobierno ahora pueda entrar en la casa de un empleador sin una orden de registro si se acuerda este informe de la conferencia».

«Mi preocupación por esto es que ahora estamos estableciendo un sistema donde si usted tiene a alguien que realiza cuidado de niños en su casa o limpia en su casa, ahora el gobierno va a ser capaz de entrar a inspeccionar esa residencia», dijo McDougle.

McClellan dijo que para llevar a cabo una inspección los funcionarios necesitarán permiso de los propietarios de la residencia o lugar de trabajo.

«Nadie podría entrar sin una orden judicial en el escenario que el senador de Hannover acaba de describir», dijo. «Una vez más, no habrá inspecciones sin el consentimiento del propietario, operador del lugar de trabajo.»