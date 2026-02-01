Vientos gélidos azotan el área de DC

Se esperan fuertes vientos en el área de Washington D. C. el domingo a medida que un temporal de nordeste avanza por la costa este

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la poderosa ráfaga de frío traerá temperaturas peligrosamente frías y récord bajas al área del Atlántico medio el sábado y el domingo.

Las temperaturas extremas han llevado a la alcaldesa de Washington D. C., Muriel Bowser, a emitir una alerta de frío extremo para el Distrito. La orden, que se suma al aviso de frío emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) para la región de Washington D. C., permanece vigente hasta las 7:00 a. m. del domingo.

“Mi mayor preocupación este fin de semana es el aire frío, y a medida que el viento arrecie, la temperatura bajará a 10 grados”, declaró a WTOP el meteorólogo Jordan Evans, de 7News First Alert. “Pero con ráfagas de viento de 64 km/h, podríamos llegar a temperaturas de entre -10 y 0 grados, o incluso más bajas”.

Evans dijo que las alertas de frío para el Distrito, Maryland y Virginia probablemente se emitirán nuevamente el domingo por la mañana durante todo el día.

“Se emitirán algunas alertas de viento a medida que los vientos aumenten el sábado por la noche”, dijo Evans.

El frío intenso del fin de semana se debe a un temporal de nordeste que se aproxima por la costa desde el sureste de Estados Unidos.

También se ha emitido una alerta de tormenta invernal para el sur de Virginia. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la zona norte de Virginia y Washington D. C. no recibirá precipitaciones.

El domingo, se espera que la ola ártica continúe con temperaturas de entre 25 y 30 grados, con sensación térmica que aumentará considerablemente la sensación térmica. Se espera que llegue a los 0 grados.

Pero hay un respiro del aire gélido en el horizonte: el lunes las temperaturas subirán por encima del punto de congelación por primera vez en más de una semana.

El lunes estará mayormente soleado, con temperaturas máximas que alcanzarán entre 30 y 35 grados, un bienvenido respiro del profundo frío polar.

PRONÓSTICO

DOMINGO: ALERTA DE FRÍO:

Nublado temprano a sol, viento.

Máximas: 25-30 ° F.

Sensación térmica: 0 °F.

Vientos: Norte 15-25 mph.

Ráfagas: 40-45 mph

. El viento del noreste frente a la costa traerá vientos muy fuertes al DMV el domingo. Es posible que se produzcan ráfagas de viento del norte superiores a 45 mph. Esto provocará una sensación térmica peligrosamente baja, por lo que es importante cubrirse la piel expuesta al aire libre para evitar congelación o hipotermia.

DOMINGO POR LA NOCHE: ALERTA DE FRÍO

Claro, ventoso

Mínimas: 5-15

Sensación térmica: -5 a 0

Vientos: Norte 15-25 mph

Ráfagas: 40-45 mph

Otra noche fría y ventosa mientras continúan las brisas del noroeste, lo que deja la sensación térmica por debajo de cero.

LUNES:

Mayormente soleado

Máximas: 30-35

Sensación térmica: 20

Vientos: Noroeste 5-15 mph

Se pronostica que las temperaturas en partes del DMV superarán el punto de congelación por primera vez en más de una semana.