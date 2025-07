Una organización benéfica fundada por niños en Potomac espera que la natación sea más accesible y segura

Una organización de Potomac, Maryland, fundada por niños está causando sensación, literalmente, al trabajar para hacer que la natación competitiva sea más accesible para todos los niños.

En 2024, Maximus Devinney, de 17 años, recibió un traje de baño técnico, el que usan los competidores en las competencias de natación. Fue este gesto amable el que mejoró su rendimiento, permitiéndole nadar mucho más rápido que antes.

“Este simple acto de bondad realmente me inspiró, me empujó hacia adelante y terminé bajando tres segundos de mi mejor tiempo”, dijo Maximus.

No solo mejoró sus habilidades en la piscina, sino que también lo ayudó a darse cuenta de que hay una barrera para los niños que quieren nadar en competencias pero no tienen dinero para comprar trajes de baño, que duran solo un puñado de competencias, pero se venden por cientos de dólares.

El hermano menor de Maximus, Jay Cole Devinney, de 14 años, también es un apasionado de la natación. Los dos hermanos empezaron a calcular cuánto puede costar el equipo a una familia y pronto se dieron cuenta de que el deporte que aman supone un obstáculo económico para muchos niños.

“Mis padres pueden comprarme todo este equipo de natación tan caro, como aletas, trajes de baño, gafas protectoras y gorros, y me di cuenta de que no todo el mundo tiene eso”, dijo Jay Cole. “He competido con gente que no tiene el mismo nivel de equipamiento que muchos de estos nadadores de alto nivel”.

Juntos, fundaron Waves4Change , que recolecta equipos de natación nuevos y sin uso y los entrega a nadadores jóvenes que necesitan buen equipo, especialmente los costosos trajes técnicos.

“Duran muy poco tiempo, pero aún son utilizables en el sentido de que puedes seguir usándolos, y puedes nadar rápido, y puedes ser un mejor nadador, sean viejos o no”, dijo Maximus.

“Sucede que, después de varias carreras, la gente deja de usar estos trajes tecnológicos y los guarda en el armario para no volver a verlos nunca más”.

Comenzaron a instar a la gente a donar esos trajes retirados junto con otros equipos, porque su objetivo no solo era ayudar a equipar a los próximos nadadores competitivos del mundo, sino también estar seguros en el agua.

Natalie Sidawy, de 16 años, va a la escuela con los hermanos Devinney en Winston Churchill High y se desempeña como directora de operaciones de Waves4Change.

Ella dijo que la seguridad en el agua es especialmente importante para ella, desde que su familia fue afectada por una tragedia relacionada con la natación.

«El hijo de mi primo se ahogó accidentalmente a los tres años, así que obviamente nos afectó mucho. Quiero ayudar en su honor y ayudar a otras personas a prevenirlo», dijo Sidawy.

El grupo también recolecta equipos básicos de natación que los niños pueden necesitar para aprender a nadar, como remos, aletas y tablas de natación.

«Es realmente caro conseguir muchos de los buenos materiales que realmente necesitas para aprender a nadar», dijo Jay Cole.

El trío ha hecho mucho en su primer año, recaudando $108,000 en donaciones con el objetivo de conseguir $200,000 para esta Navidad.

Sidawy dijo que es una experiencia gratificante ver lo que aportan a quienes donan y a quienes donan.

“La gente puede darse cuenta de que puede marcar una gran diferencia al donar tan solo un par de gafas o un traje de baño, para que se entusiasmen por meterse al agua y comenzar su aventura a nadar”, dijo Sidawy.

Tres patrocinadores corporativos se han apuntado para ayudar, pero gran parte del impacto también proviene de aquellos que añaden suministros a las cestas instaladas en las piscinas de la zona, incluido Country Glen Swim & Tennis Club.

Maximus dijo que la semana pasada repartieron equipo en Baltimore y que el acto de equipar a los niños que se acercaron a su mesa fue gratificante.

Ver sus sonrisas mientras les repartíamos el equipo. Estos niños ni siquiera han visto una tabla de natación; no saben lo que es. Nunca se han probado un traje de baño. Esta es la primera vez que tienen contacto con un traje de baño, dijo Maximus.

El grupo espera convertirse en una organización que ayude a los niños de todo el país.

«Realmente creo que esto podría convertirse en algo realmente grande. Podríamos ayudar a mucha gente, y eso es lo que quiero hacer», dijo Jay Cole.

Para aquellos que quieran donar equipo, o aquellos que puedan necesitar equipo, el grupo los anima a comunicarse.