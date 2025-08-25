Un zorro da positivo por rabia en Alejandría

Las autoridades sanitarias de Alexandria, Virginia, han emitido una alerta de rabia después de que un zorro en el área de Del Ray-Rosemont dio positivo por el virus.

Al parecer, el zorro tuvo contacto con un gato doméstico cerca de una casa el martes. El Departamento de Salud de Alexandria informó que el zorro ya está muerto.

El departamento de salud dijo que está trabajando con el dueño del gato en los «próximos pasos seguros», pero que existe «un mayor riesgo de exposición a la rabia en la comunidad», según un comunicado de prensa .

El departamento de salud insta a los residentes a no acercarse a animales salvajes o callejeros y a asegurarse de que sus mascotas estén al día con sus vacunas contra la rabia.

La rabia puede ser mortal y se propaga fácilmente a través de mordeduras o arañazos, dijo el departamento de salud.

Los síntomas de la rabia en los animales incluyen agresión, babeo excesivo y comportamiento extraño, según el comunicado de prensa.

Se solicita a cualquier persona que haya visto animales con síntomas de rabia que llame al Control de Animales de Alexandria al 703-746-4444. Si usted o algún familiar estuvieron expuestos, comuníquese con el Departamento de Salud de Alexandria al 703-746-4910 durante su horario de atención.

El sitio web de la ciudad de Alejandría tiene más información sobre cómo protegerse de la rabia.