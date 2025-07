Un hombre que pasó 32 años tras las rejas encarcelado injustamente demanda a ex autoridades

Un hombre de Maryland que fue encarcelado injustamente durante 32 años, incluyendo una década en el corredor de la muerte, por dos asesinatos que no cometió, está demandando a ex funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en una demanda anunciada el jueves, aunque cuatro de las cinco personas nombradas como acusadas están fallecidas.

John Huffington fue indultado por el entonces gobernador Larry Hogan en enero de 2023. Hogan alegó mala praxis fiscal al concederle un indulto de inocencia total en relación con un doble asesinato ocurrido en 1981 en el condado de Harford. Una junta de Maryland aprobó una indemnización de 2,9 millones de dólares para Huffington ese mismo año, durante la administración del gobernador Wes Moore.

Huffington declaró el jueves que «pasaron muchos, muchos años dolorosos, pero la verdad finalmente salió a la luz». Con solo 18 años al momento de su arresto, afirmó que ninguno de sus padres llegó a ver ni comprender que su nombre había sido limpiado y que había sido puesto en libertad.

“Todos esos años que pasé tras las rejas dañaron y tensaron mis relaciones, me costaron la posibilidad de tener una familia propia, me costaron la posibilidad de estar con mi madre cuando murió, me costaron un tiempo precioso con mi padre, que tenía noventa años y sufría de Alzheimer cuando finalmente fui liberado”, agregó.

Huffington, de 62 años, siempre mantuvo su inocencia. Salió de la Institución Patuxent en 2013 tras cumplir 32 años de dos cadenas perpetuas.

Fue condenado dos veces por los asesinatos conocidos como los «Asesinatos del Día de los Caídos». Diane Becker fue apuñalada hasta la muerte en su autocaravana, mientras que su hijo de 4 años, que se encontraba dentro, resultó ileso. Joseph Hudson, el novio de Becker, recibió un disparo mortal y fue encontrado a pocos kilómetros de distancia. Un segundo sospechoso de los asesinatos testificó contra Huffington, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y cumplió 27 años de prisión.

Los fiscales se basaron en un testimonio que luego fue desacreditado sobre un cabello encontrado en la escena del crimen que supuestamente coincidía con el de Huffington.

Apeló su primera condena en 1981. En 1983, un jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a muerte. Posteriormente, la fiscalía conmutó la pena por dos cadenas perpetuas.

Surgieron dudas sobre las pruebas del caso cuando The Washington Post descubrió un informe del FBI en 2011 que revelaba que el agente que analizó las pruebas capilares en el caso de Huffington podría no haber utilizado datos científicos fiables, o incluso haber analizado el cabello en absoluto. El informe se había redactado en 1999, pero el fiscal estatal del condado de Harford, Joseph Cassilly, no se lo entregó a los abogados de Huffington.

Un juez del condado de Frederick anuló las condenas de Huffington y ordenó un nuevo juicio en 2013, después de que este presentara nuevas pruebas de ADN, no disponibles en juicios anteriores. Cuando se analizó el ADN del cabello más de 30 años después, los resultados demostraron que no era cabello de Huffington.

El tribunal más alto de Maryland votó por unanimidad inhabilitar a Cassilly en 2021. El tribunal determinó que ocultó pruebas exculpatorias en el doble asesinato de 1981 y mintió al respecto en los años siguientes.

Cassilly, quien sostuvo que no hizo nada malo, se retiró en 2019. Murió en enero.

Su hermano, Bob Cassilly, quien ahora es el ejecutivo del condado de Harford, dijo en una declaración que su hermano era un héroe de guerra condecorado que resultó herido mientras servía a su país y se desempeñó como fiscal estatal del condado durante 36 años mientras estaba en silla de ruedas.

“Joe no puede defenderse en este asunto que data de hace décadas porque ya ha fallecido, al igual que los demás acusados, excepto uno que tiene casi 80 años”, dijo Cassilly. “El gobierno del condado de Harford, donde actualmente me desempeño como ejecutivo del condado, no tiene ninguna participación en este caso; el condado nunca fue el empleador de los acusados”.

Huffington también demandó al fiscal estatal adjunto encargado de su caso, Gerard Comen, al gobierno del condado de Harford y a los detectives de la oficina del sheriff del condado, David Saneman, William Van Horn y Wesley J. Picha. Todos, excepto Saneman, han fallecido, según la demanda presentada el 15 de julio en un tribunal federal de Baltimore.

Saneman dijo a The Washington Post el miércoles que no había visto ni oído hablar de la demanda y se negó a hacer comentarios.