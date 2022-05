Turistas vuelven por millones a DC

La pandemia golpeó con fuerza desde hace dos añosa Washington DC, afectando en especial al turismo, su actividad económica vital. De 25 millones de visitantes en 2019, ese número se desplomó a sólo 13 millones al año siguiente, después que llegó el coronavirus.

Sin embargo, las cifras de 2021 dadas a conocer la semana pasada muestran una consistente recuperación y alcanzó los 19 millones de visitantes.

Y los turistas continúan regresando al Distrito, podría decirse que en masa, en espera de sobrepasar primero los 20 millones y luego seguir escalando… Aunque expertos que miden estas cifras sostienen que “podrían pasar años” antes de que la industria vuelva a los niveles previos a la pandemia.

El miércoles 11, la alcaldesa Muriel Bowser expresó su esperanza de ver a los turistas de regreso en la capital de la nación y que los deportes de ligas mayores y los conciertos al aire libre atraigan aún más visitantes en los próximos meses.

“Hay motivos para el optimismo. Y un de esos motivos es que la ciudad metropolitana de DC está abierta y quiero que todos corran la voz al respecto”, exclamó.

Recalcó que el turismo es la segunda industria más grande en DC después del gobierno federal y actualmente genera casi 60 mil empleos. Antes de la pandemia, ese número estaba más cerca de los 80 mil puestos de trabajo.

Elliot Ferguson, de la organización Destination D.C. dijo que el regreso del turismo podrá impulsar la disponibilidad de empleo. Las listas de trabajos de hospitalidad muestran miles de vacantes en este momento.

Ferguson dio cifras que refuerzan su optimismo. «Los visitantes gastaron alrededor de 5 mil 400 millones de dólares y tuvimos alrededor de 58 mil puestos de trabajo vinculados a la industria del turismo».

Explicó que las celebraciones por el Cherry Blossom (cerezos en flor) vieron ese año un aumento de visitantes, y los líderes de la industria revelaron que las reservas de hoteles y de las aerolíneas “indican una temporada turística ocupada”.

El aumento se ha visto reflejada entre los turistas nacionales, porque los viajeros internacionales y de negocios tardan más en regresar, lo que podría ser un problema ya que tienden a gastar más que sus contrapartes nacionales.

Pero la alcaldesa Bowser sostuvo que organizar grandes eventos en DC, como el próximo festival Something in the Water, de Pharrell en Juneteenth, es “parte de la estrategia” para traer de vuelta a más visitantes.

Sindicatos agradecen

Trabajadores del sector de servicios expresaron su reconocimiento a la alcaldesa Bowser por poner en marcha regulaciones que mejoran la seguridad de los trabajadores y los hoteles a medida que aumenta el turismo.

Dijeron que dchas medidas recientes ayudan a mantener los hoteles seguros e higiénicos a medida que la industria hotelera de DC crece.

Los miembros del sindicato 32BJ han ayudado a mantener los aeropuertos en funcionamiento y las oficinas limpias y seguras a fin de preparar el centro de la ciudad para el regreso de las empresas y sus empleados.

“Reabrir el centro significa asegurarse de que estos trabajadores esenciales participen en la recuperación económica del Distrito”, dijo John Boardman, secretario ejecutivo y tesorero de UNITE HERE Local 25, que representa a los trabajadores de hoteles, restaurantes y casinos.

“Los agentes que trabajan en seguridad y los limpiadores de la 32BJ se encuentran entre los más de 34 mil trabajadores esenciales que están listos para recibir a los empleados de oficinas en el centro de la ciudad para ayudarles a apoyar a los restaurantes y negocios de los alrededores y fortalecer el motor de la actividad económica”, dijo Jaime Contreras, vicepresidente ejecutivo de la 32BJ. Este sindicato representa a más de 20 mil trabajadores de servicios de propiedades en el área de DC entre 175,000 en todo el país.

“Realmente –añadió- apreciamos el apoyo que la alcaldesa Muriel Bowser ha mostrado a los trabajadores, inquilinos e inmigrantes mientras luchaban contra la pandemia”, dijo Bert Bayou, vicepresidente de UNITE HERE Local 23, que representa a 7 mil 500 trabajadores de aeropuertos, estadios, servicios de alimentos y estacionamientos. en el área de DC.