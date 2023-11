Tribunal anula ley que exige licencia para tener armas

Un tribunal federal de apelaciones anuló el martes 21 una ley estatal de una década de antigüedad que exigía a los habitantes de Maryland obtener una licencia para comprar un arma de fuego, alegando que la ley viola la Segunda Enmienda, según se conoció por reportes judiciales.

En una opinión de 2 a 1, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos dictaminó que la ley, que exige que los posibles propietarios de armas presenten sus huellas dactilares para una verificación de antecedentes y tomen una clase de seguridad con armas de fuego, es inconstitucional.

La decisión se basó en un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2022, que encontró que las restricciones a las armas eran inconstitucionales a menos que se promulgaran en el momento de la adopción de la Segunda Enmienda.

El mismo martes, el gobernador de Maryland, Wes Moore, emitió un comunicado en el que dijo estar «decepcionado» por la decisión del tribunal.

«Esta ley no trata de quitar derechos a los propietarios responsables de armas; se trata de que todos los habitantes de Maryland tengan derecho a vivir libres de miedo», sostuvo Moore.

Moore dijo que «las leyes de sentido común sobre armas son fundamentales para proteger a todos los habitantes de Maryland de la violencia armada que ha aterrorizado a nuestras comunidades».

«Todos los habitantes de Maryland tienen derecho a sentirse seguros en su propio vecindario, y continuaré luchando por esta ley», prometió el gobernador, y añadió que “nuestra administración está analizando todas las opciones y revisando el fallo».

Por su parte, el senador federal Chris Van Hollen, demócrata que representa a Maryland, también respondió después del fallo, calificándolo de «consecuencia desastrosa» del estándar «absurdo» de la Corte Suprema.

«Es una decisión profundamente equivocada que hará que los habitantes de Maryland sean menos seguros», afirmó Van Hollen, refiriéndose al fallo del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito sobre la ley de licencias de armas de fuego de Maryland.

«La Corte Suprema necesita reconsiderar el ridículo precedente que sentó el año pasado, revocar la decisión del Cuarto Circuito y poner fin a esta peligrosa tendencia hacia atrás».

Los defensores de las armas elogiaron la decisión. «Esto deja muy claro que el estado no puede erigir obstáculos», dijo Mark Pennak, presidente de Maryland Shall Issue. «El derecho a poseer y portar armas requiere la capacidad de adquirirlas. No se puede conservar y portar lo que no se puede adquirir».

La regulación actual de Maryland para posibles propietarios de armas se incluyó en la Ley de Seguridad de Armas de Fuego de Maryland de 2013, que los legisladores promulgaron tras el tiroteo masivo en la escuela primaria Sandy Hook que dejó 20 niños y seis adultos muertos en Connecticut.