Ante un auditorio lleno en el Strathmore, el After School Dance Fund celebró su 23ª Competición de Baile Latino de MCPS.

En una noche electrizante, dieciséis escuelas secundarias del condado de Montgomery compitieron en las divisiones Junior y Senior, demostrando su talento en diversos estilos de baile latino como Chachachá, Merengue, Bachata, Salsa, y las categorías especiales de Padre/Hijo y Jack and Jill, así como en la competencia por el Mejor Espectáculo. Las escuelas participantes este año incluyeron a Bethesda Chevy Chase, Clarksburg, Damascus, Einstein, Gaithersburg, Northwest, Northwood, Paint Branch, Quince Orchard, Rockville, Seneca Valley, Sherwood, Springbrook, Walter Johnson, Watkins Mill y Wheaton.

El premio Baila4Life/Trawick Inspiration 2023 se otorgó a Jorge y José Galván (exalumnos de la competición), el Premio al Director/Administrador a la Sra. Vilma Nájera de Watkins Mill y fundadora de la Organización de Estudiantes Latinoamericanos (OLAS), y el Premio al Servicio Público a la Karla Silvestre, presidenta de la Junta de Educación. Entre los receptores anteriores se encuentran: Luz Chávez, David Cuevas, Nyurka Morales, Cary Dimmick, Gabe Albornoz y el honorario Jamie Raskin.

La competición anual de baile latino After School Dance Fund/Baila4Life se ha realizado en el Music Center de Strathmore desde 2010 y es el punto culminante del prestigioso programa de baile latino de las escuelas secundarias del condado de Montgomery, que comenzó en 1999 en la Escuela Secundaria Seneca Valley. El principal objetivo es fortalecer el bienestar socioemocional de los estudiantes y promover la salud, el ejercicio y la unidad cultural a través de la educación en baile latino. Más de 300 estudiantes compitieron en el evento.

Ricardo Loiza, director ejecutivo del After School Dance Fund, expresó su gran satisfacción con el desarrollo del evento, afirmando: “Estamos extremadamente felices de apoyar el bienestar social y emocional de nuestra juventud promoviendo la salud, el ejercicio y la unidad cultural a través de la educación en baile latino”.

El apoyo de este año al evento incluyó a las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery, el Consejo de Artes y Humanidades del Condado de Montgomery, la Fundación Trawick, Visionary Eye Doctors, Montgomery College y Verizon.

Algunos de los ganadores de la Division Senior fueron:

MERENGUE PAREJAS

1. Watkins Mill, OLAS

2. Gaithersburg, Sabor Latino

3. Clarksburg, Xtreme

BACHATA PAREJAS

1. Gaithersburg, Sabor Latino

2. Clarksburg, Xtreme

3. Einstein, Titanes Salseros

SALSA PAREJAS

1. Einstein, Titanes Salseros

2. Gaithersburg, Sabor Latino

3. Clarksburg, Xtreme

Créditos de fotos: MCPS, Ron Diehl, Jr.