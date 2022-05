The Latino Student Fund celebra Gala

El 24 de mayo se celebro la Gala anual de el The Latino Student Fund en el Washington National Cathedral en Washington DC .

Teniendo este año como anfitriones honorarios al Embajador del Perú Oswaldo de Rivero Barreto y su esposa Vivian Pliner De Rivero.

La Gala Anual fue todo un acontecimiento social ya que pudo apreciar a importantes hombres de negocios lideres y miembros de la comunidad del Area Metropolitana .

Dentro de ese marco se rindió honores a Leon Harris , Pinkie Dent Mayfield y Calvin S. Hawkins

